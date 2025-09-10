Dünya

İsrail, Hamas'ı Gelecek Sefer Vuracak

İSRAİL’İN ORTA DOĞU’DAKİ ROLÜ

İsrail, ABD’nin gözetimi altında Orta Doğu’daki ‘mafya devlet’ rolünü sürdürmeye devam ediyor. Son olarak, İsrail ordusu, Katar’da Hamas’ın Gazze müzakerelerini yöneten üst düzey yöneticilerine suikast düzenledi. Hamas tarafından yapılan açıklamada, bu saldırıda Hamas’ın Gazze Lideri Halil el-Hayya’nın oğlu da dahil olmak üzere 5 üyenin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Bununla birlikte, yönetici konumundaki bazı kişilerin yaralı olarak kurtulduğu ve Hamas heyetine yönelik suikast girişiminin “başarısız” olduğu ifade ediliyor.

ABD BÜYÜKELÇİSİNDEN YENİ AÇIKLAMALAR

İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Fox News’te katıldığı canlı yayında, Katar’da bulunan Hamas müzakere heyetine yapılan saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Katar’a yönelik bu saldırı nedeniyle bazı ülkelerden gelen kınama ve eleştirilerin sorulması üzerine Leiter, Tel Aviv’in “bu eleştirileri aşacağını” iddia etti.

GELECEKTE YENİ SALDIRILAR OLACAK MI?

Fox News sunucusu, “Doha’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırıda hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarını” sorduğunda Leiter, “bu sefer olmadıysa gelecek seferde Hamas liderlerini öldüreceklerini” belirterek yeni bir saldırı tehdidinde bulundu.

