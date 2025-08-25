İsrail, Hastaneyi Vurdu: 15 Ölü!

İSRAİL’İN HASTANE SALDIRISI

İsrail, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde yer alan Nasır Hastanesi’ne bir saldırı gerçekleştirdi. Filistinli sağlık yetkililerinin verdiği bilgilere göre, bu saldırı sonucunda en az 15 insan yaşamını yitirdi. Ölenler arasında Reuters, Associated Press ve El Cezire’den 4 gazetecinin bulunması dikkat çekiyor.

ÖLEN VE YARALANAN GAZETECİLER

Hayatını kaybeden gazetecilerden biri, Amerikan Associated Press ajansı ve Independent Arapça için foto muhabiri olarak çalışan Meryem Ebu Dakka. Ayrıca, Reuters için sözleşmeli çalışan kameraman Hüsam el Masri’nin de bu saldırıda yaşamını yitirdiği bildirildi. Yaralanan bir diğer isim ise Reuters için sözleşmeli fotoğrafçı Hatem Khaled. Hayatını kaybeden diğer gazeteciler arasında, Moaz Abu Taha ve El Cezire kameramanı Muhammed Salama da yer alıyor.