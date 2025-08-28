İsrail İHA’sı Lübnan’da Patladı

Gündem

İHA’NIN DÜŞMESİ VE SONUÇLARI

İsrail ordusuna ait bomba yüklü bir insansız hava aracı, Lübnan’ın Sur kentine bağlı Nakura beldesindeki bir iş makinesinin üzerine düştü. Düşen İHA’nın incelendiği sırada meydana gelen infilak sonucunda iki Lübnan askeri hayatını kaybetti. Olayın ardından yaşanan gelişmeler, derin bir üzüntü yarattı.

TAZİYE MESAJLARI VE RESMİ AÇIKLAMALAR

Yaşanan bu üzücü durum üzerine Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan ordusuna bir taziye mesajı iletti. Avn, “Ordu, güneyde istikrarı korumanın bedelini kanıyla ödüyor” diyerek yaşanan kaybın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Başbakan Nevvaf Selam da iki askerin vefatı nedeniyle Savunma Bakanı Michel Menassa’yı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Selam, “Ordu; güvenlik supabı, egemenliğin kalesi ve ulusal birliğin dayanağıdır” ifadelerine yer verdi.

