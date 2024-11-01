İsrail ile Ticaret Hakkında Bakan Bolat Açıklaması

İSRAİL İLE TİCARET HAKKINDA AÇIKLAMA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Türkiye’nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalıdır” açıklamasında bulundu. Bakan Bolat, bu durumu sosyal medya üzerinden duyurarak, “TÜRKİYE’NİN İSRAİL İLE TİCARETE YÖNELİK OLARAK GÜMRÜK SİSTEMİ TAMAMEN KAPALIDIR!” mesajını paylaştı. Hükümetin, İsrail’in kalıcı ateşkes ilan etmesi ve Gazze Şeridi’ne insani yardım akışının sağlanması süreçlerine kadar, 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren tüm ihracat ve ithalat işlemlerini durdurduğunu belirtti. Bu tarihten sonra, Türkiye’den İsrail’e hiç gümrük beyannamesi bulunmuyor. Aynı şekilde İsrail’den Türkiye’ye yönelik herhangi bir sevkiyat da gerçekleşmiyor.

FİLİSTİN İÇİN İHRACAT İŞLEMLERİ

Ticaret Bakanı Bolat’ın yaptığı açıklamada, 2 Mayıs 2024 tarihli Karar ile Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze’deki yaklaşık 6 milyon nüfuslu Filistin’in ihtiyaçları doğrultusunda, “Filistin varışlı ve Filistinli ithalatçı olduğunu” teyit etmesi şartıyla bu bölgeye ihracata müsaade edileceği belirtildi. Bu durum, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından birçok kez duyuruldu ve malzemelerin yalnızca Filistin tarafından kullanılacağı ifade edildi. 2022 yılında, 7,7 milyar dolar toplam ithalat yapan Filistin, her yıl ithalatının yaklaşık %25’ini Türkiye’den gerçekleştirdi.

TÜRKİYE-FİLİSTİN TİCARET MEKANİZMASI

2024 yılında, Filistin’e yönelik ihracat artık kendi kodu ile istatistik sisteminde kaydedilmeye başlandı. Önceden İsrail üzerinden giden Filistin alımları, Türkiye’nin istatistik sisteminde Filistin’in kendi kodu ile işlenmeye başlamıştır. Türkiye-Filistin ticaret mekanizmasında, her sevkiyat için Filistinli ithalatçılar, öncelikle Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı’na başvurmaktadır. Onay durumunda, teyit mektubu ülkemizin elektronik teyit kanalına ulaşıyor. Gümrük beyannamelerinin tescili, iletilen teyit mektubunun gelmesi ve ürün değerlendirmeden sonra gerçekleşiyor.

İTHALAT VE İHRACATTAKİ SÜREÇLER

Filistin’den yapılan ithalatlarda ise, Filistinli ihracatçıların Türkiye’ye yönelik başvurularının uygun görülmesi şartıyla onay veriliyor. Ayrıca, Filistin’e Serbest Bölgeler ve antrepolardan yapılacak işlemler de belirlenen teyitleşme mekanizması altında gerçekleştiriliyor. Türkiye, bu mekanizma aracılığıyla Filistin halkının ihtiyaçlarını karşılamaya ve destek olmaya devam edecek.