İsrail’in Doğu Kudüs’te UNRWA Merkezine Yıkım Başlatıldı

İsrail, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki ihlallerine devam ediyor. İsrail Arazi İdaresi, polis eşliğinde merkeze gelerek tahliye işlemlerine başladı ve yapıları yıkmaya koyuldu. Bu bağlamda, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın merkezindeki yapıları yıkma ve boşaltma faaliyetlerini desteklemek üzere bölgeye gitti.

UNRWA KUDÜS’TEN ÇIKARILIYOR

Ben-Gvir, “Bugün İsrail için tarihi bir gün” ifadesini kullanarak, UNRWA’nın inşa ettiği yapılarla birlikte Kudüs’ten çıkarıldığını öne sürdü. İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi Başkan Yardımcısı Arieh King, merkezdeki yıkım faaliyetinin Ekim 2024’te alınan İsrail Meclisi kararının uygulanması olduğunu açıkladı.

BM ELEŞTİRİLERİNİ DİKKATE ALMIYOR

King, İsrail’e yönelik BM’den gelen eleştirileri dikkate almadıklarını belirtti. “BM, son iki haftadır İran’da yaşanan olaylara ilişkin bir açıklama yapmazken sadece İsrail’e karşı duruyor” dedi.

İSRAİL KOMPLEKSİNE EL KOYDU

İsrail Arazi İdaresi tarafından yapılan açıklamada, UNRWA kompleksine el konulduğu ve bu arazinin bir planlama sürecinin ardından “kamuya hizmette” değerlendirileceği ifade edildi.

HAMAS BAĞLANTISI İTHAMLARI

İsrail Dışişleri Bakanlığı, söz konusu arazinin İsrail’e ait olduğunu savunarak UNRWA’nın Hamas ile bağlantısı olduğu iddialarını yineledi. Ayrıca, İsrail Meclisi, Ekim 2024 tarihinde bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığına dair düzenlemeyi kesinleştirmişti.

UNRWA’NIN YASAKLANMASI

İsrail yönetiminin UNRWA’nın yasaklanmasına dair kararı 30 Ocak 2025’te yürürlüğe girdi ve BM çalışanları Doğu Kudüs’ü terk etti. UNRWA’nın faaliyetlerinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin yaşamını olumsuz bir şekilde etkiledi.