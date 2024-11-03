İsrail’in Gazze’de Gazetecilere Yönelik Saldırıları

ULUSLARARASI GAZETECİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR GÜNÜ

Filistinli Gazeteciler Sendikası, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2 Kasım’da ilan edilen Uluslararası Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasını Sona Erdirme Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. “İsrail, 1 yılda 183 gazeteciyi öldürdü” ifadesine yer verilen açıklamada, “İşgal (İsrail) güçlerinin Gazze Şeridi’nde Filistinli gazetecilere karşı gerçeğin tanıklarını öldürmek amacıyla sistematik bir şekilde gerçekleştirdiği katliamlar cezasız kalmayacaktır” denildi. Açıklamada, İsrail işgal ordusunun Gazze’de bir yılda 183 gazeteciyi katlettiği, bu durumun dünya genelinde her yıl öldürülen gazeteci sayısının yaklaşık iki katı olduğu belirtildi.

İSRAİL’İN KATLİAMLARI VE DÜNYA ÜLKELERİNE ÇAĞRI

Açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze’deki basına ve insanlığa karşı işlediği korkunç suçların, medya tarihindeki en büyük ve en menfur katliam olarak kabul edildiği vurgulandı. Dünyadaki ülke ve kuruluşlara, “gazeteci katillerinden hesap sorulması, yargılanması ve cezadan kaçmalarının engellenmesi için acil önlem ve kararlar alma, bağlayıcı ve caydırıcı yasal mekanizmalar oluşturma” çağrısı yapıldı.

GAZZE’DEKİ ÖLÜMLER VE BM’NİN TEPKİSİ

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, 6 Ekim 2023’ten bu yana İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında 183 gazetecinin öldüğünü duyurdu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, gazetecilerin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, basın mensuplarının korunması yönünde çağrıda bulundu. BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Audrey Azoulay, 2013’ten bu yana dünya çapında 900 gazetecinin öldüğünü, bunun da yılda ortalama 82 gazeteciyi temsil ettiğini ifade etti.

SALDIRILAR SONRASINDAKİ DURUM

İsrail’in 7 Ekim’den itibaren Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210’u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere toplam 43 bin 314 Filistinli yaşamını yitirdi ve 102 bin 19 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu ifade edilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı büyük ölçüde tahrip ediliyor.