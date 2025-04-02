İsrail’in Gazze’de Kara Harekatı Genişliyor

ÇATIŞMA BÖLGELERİNE TAHLİYELER PLANLANIYOR

Gallant’ın açıklamasına göre, çatışma bölgelerinden “büyük çaplı tahliyeler” gerçekleştirilecek ancak detaylar paylaşılmadı. Harekâtın amacı “teröristlerin ve altyapılarının temizlenmesi” olarak tanımlandı. İsrail ordusu, Refah’taki sivillere evlerini terk edip kuzeye gitmeleri talimatı verdi.

REFAH’TA SALDIRILARDA CAN KAYBI

Harekâtın duyurulduğu saatlerde İsrail’in hava saldırıları devam etti. Han Yunus’taki Nasser ve Avrupa hastanelerinden gelen bilgilere göre, Gazze’nin güneyine düzenlenen saldırılarda en az 17 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 13’ü, Refah’tan kaçtıktan sonra bir evde sığınan kadın ve çocuklardı. Merkezdeki başka bir saldırıda ise 2 kişi yaşamını yitirdi.

ATEŞKES SÜRECİ BOZULDU

İsrail, iki hafta önce Hamas’la iki aydır süren ateşkesi sona erdirip Gazze’ye karşı saldırılara yeniden başladı. Bu karar, insani yardım girişinin tamamen engellenmesinin ardından geldi. İsrail, hayatta olduğu düşünülen 24 rehinenin serbest bırakılmasına kadar bazı bölgelerde kalıcı askeri varlık sürdüreceğini ifade etti. Bu süreçte yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti, Birleşmiş Milletler ise bölgedeki gıda stoklarının tükenmekte olduğunu duyurdu.

KARAHAREKÂTI İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Yeni Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Eyal Zamir liderliğindeki İsrail ordusu, haftalardır geniş çaplı bir kara harekâtı için hazırlık yapıyor. Geçen ay CNN’e konuşan bir İsrailli yetkili, on binlerce askerin katılacağı bir operasyon planlandığını belirtmişti. Ancak Gallant, ek asker sevkiyatı hakkında bilgi vermedi. Uzmanlar, bu tür bir harekâtın uzun vadeli işgal ve direniş tehlikesi taşıyabileceğini vurguluyor.

REHİNE AİLELERİNDEN TEPKİ GELİYOR

İsrail kamuoyunun çoğunluğu, savaşa geri dönmek yerine rehine takası için anlaşma yapılmasını talep ediyor. Rehinelerin ailelerini temsil eden forum, harekâtın genişletilmesine “dehşetle” karşı çıktı. Açıklamada, “Hükümet, rehineleri kurtarmak ve savaşı bitirmek yerine aynı bölgelere tekrar asker gönderiyor. Bu operasyonun rehine meselesine nasıl hizmet ettiğini açıklamalılar” ifadelerine yer verildi.