İsrail’in Gazze’de Sivil Can Kaybı Artıyor

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze’deki mevcut durumu değerlendirdi.

SIKÇA İNSAN KAYBI YAŞANIYOR

Dujarric, bölgede görev yapan meslektaşlarından aldığı bilgileri paylaşarak, “İsrail’in durmaksızın saldırılarına devam ettiğini” belirtti. Saldırılar sonucunda çok sayıda sivil can kaybı yaşandığını ifade eden Dujarric, ölen ve yaralananlar arasında çocukların da bulunduğunu vurguladı. Sürekli yerinden edilen Gazze halkının giderek daha küçülen alanlara sıkıştığını ve temel ihtiyaçlarının karşılanmadığını kaydetti.

400 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Dujarric, İsrail’in 18 Mart’ta ateşkesi bozmasının ardından Gazze’de yaklaşık 400 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi. Bu sayının Gazze halkının yaklaşık yüzde 18’ine denk geldiğini belirten Dujarric, “Bu kişilerin güvenlikleri için hiçbir düzenleme yapılmadığını” dile getirdi. Ayrıca, İsrail’in bu insanların yaşamlarından sorumlu olduğunu ifade etti. Tüm insani yardımların girişinin de rutin bir şekilde İsrail tarafından engellendiğini, bunun aşılar, gıda ve yakıtı da kapsadığını vurguladı.

İNSANİ YARDIM ÇALIŞANLARINA YÖNELİK SALDIRILAR

Dujarric, İsrail’in 15 insani yardım ve sağlık çalışanını öldürdüğüne dair videoya ilişkin, “Her izleyen gibi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de şok oldu.” şeklinde konuştu. Dujarric, Guterres’in bu olayın bağımsız, şeffaf ve etkin bir şekilde soruşturulmasını talep ettiğini hatırlattı.