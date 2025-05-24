İsrail’in Gazze’deki Can Kaybı 53 BİN 822

SOYKIRIM DEVAM EDİYOR

Gazze’de soykırım durmak bilmiyor. Bölgedeki masum siviller zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışırken, katil İsrail ordusu katliam yapmaya devam ediyor. Gazze Şeridi’nde yoğun bombardımanlar sürerken, can kaybı sayısı her geçen gün artıyor.

SON BİLGİLER PAYLAŞILDI

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara dair son bilgileri paylaştı. Son 24 saat içerisinde Gazze’deki hastanelere 60 ölü ve 185 yaralının getirildiği kaydedildi.

CAN KAYBI RAKAMLARI KORKUNÇ

İsrail ordusunun 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan beri sürdürdüğü saldırılarda, 3 bin 673 Filistinli yaşamını yitirirken, 10 bin 341 kişi de yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana süren bombardımanlarda yaşamını yitirenlerin sayısının 53 bin 822’ye, yaralıların sayısının ise 122 bin 382’ye ulaştığı bildiriliyor. Gazze Şeridi’nde hala enkaz altında binlerce insanın olduğu ifade ediliyor.