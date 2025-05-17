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İsrail’in Gazze’deki Saldırılarında 153 Kişi Öldü

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İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ediyor. Bu konuda Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail’in düzenlediği saldırılarda meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalara dair en son bilgiler paylaşıldı.

SON 24 SAATTE CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Son 24 saat içerisinde Gazze’deki hastanelere 7’si enkaz altından çıkarılan 153 ölü ve 459 yaralının getirildiği kaydedildi. Bu durum, bölgedeki insani krizin derinleştiğine işaret ediyor.

Ateşkes BOZULDU VE CAN KAYIPLARI YÜKSELDİ

İsrail ordusu, Gazze’de 19 Ocak tarihinde sağlanan ateşkesi bozdu. 18 Mart’tan bu yana gerçekleştirilen saldırılarda, 3 bin 131 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 8 bin 632 kişinin yaralandığı bildirildi.

7 EKİM’DEN BU YANA BÜYÜK KAYIP

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 53 bin 272’ye, yaralıların sayısı ise 120 bin 673’e yükseldiği belirtildi. Gazze Şeridi’nde hala enkaz altında binlerce ölü bulunduğu ifade ediliyor.

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