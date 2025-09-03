İsrail’in Gazze’deki Yıkımı Havadan Görüntülendi

İSRAİL’İN GAZZE’YE SALDIRILARI SÜRDÜRÜYOR

7 Ekim 2023 tarihinde Gazze’ye gerçekleştirilen saldırılar ve artan şiddet, İsrail’in durmak bilmediğini ortaya koyuyor. Yardım girişlerine izin vermeyen ve masum insanların üzerine bomba yağdıran İsrail, bölgedeki büyük bir yıkıma neden oluyor.

YIKIM DRONLARLA BELGELENDİ

İsrail’in Gazze’de meydana getirdiği tahribat, drone görüntüleriyle kaydedildi. Raşid Caddesi’nin 2023 tarihli görüntüsünde, öncesinde insanların ve araçların olduğu cadde, son görüntülerde tamamen enkaza dönüşmüş durumda.

İŞGAL PLANI HIZ KAZANDI

İsrail’in işgal planını devreye sokmasıyla birlikte artan saldırılar, binlerce Filistinlinin Gazze kenti sahiline sıkışmasına neden oluyor. Bu durum, bölgedeki insani krizi daha da derinleştiriyor.

FİLİSTİNLİLERİN HAYAT MÜCADELESİ

İsrail saldırıları yüzünden Gazze’nin kuzeyinden zorunlu olarak göç eden binlerce Filistinli, kentin batısında kurdukları derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Savaş ve yıkım içinde yaşamlarını sürdürebilmek için mücadele eden bu insanlar, zorlu koşullara rağmen dayanma azmi gösteriyor.