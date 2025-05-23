İsrail’in Gazze Saldırılarında Can Kaybı Yükseliyor

SOYKIRIM DEVAM EDİYOR

Gazze bölgesindeki masum siviller, zor yaşam koşulları altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ancak katil İsrail ordusu, acımasız saldırılarına devam ediyor. Yoğun bombardımanın yaşandığı Gazze Şeridi’nde can kaybı sayısı giderek artıyor.

SON GÜNLERDEKİ CAN KAYIPLARI

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’deki güncel can kayıpları ve yaralanmalara dair son bilgileri paylaştı. Son 24 saat içinde hastanelere 60 kişinin ölü olduğu ve 185 kişinin yaralı olarak getirildiği bildirildi.

CAN KAYBI SAYISI YÜKSELDİ

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan itibaren sürdürdüğü saldırılarda 3 bin 673 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve 10 bin 341 kişinin yaralandığını aktardı. 7 Ekim 2023’ten beri devam eden saldırılarda ölenlerin sayısı 53 bin 822’ye, yaralıların sayısı ise 122 bin 382’ye ulaştı. Gazze Şeridi’nde hâlâ enkaz altında binlerce ölü olduğu bilgisinin olduğu ifade ediliyor.