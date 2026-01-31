Fatih Ürek’in Vefatıyla Sözleri Daha Da Anlam Kazandı

ÜNLÜ ŞARKICI FATİH ÜREK’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, 15 Ekim tarihinde kendi evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. İlk müdahale esnasında kalbi 20 dakika boyunca duran Ürek, yapılan müdahalelerle hayata döndürülerek uzun bir süre yoğun bakımda tedavi altında tutuldu. Entübe edilen ve 92 gün boyunca yaşam mücadelesi veren sanatçı, 59 yaşında hayatını kaybetti. 30 Ocak akşamı hayata gözlerini yuman Fatih Ürek, vefatıyla hem sevenlerini hem de sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu.

SON DAKİKA PROGRAMDAKİ AÇIKLAMALARI GÜNDEME OTURDU

Fatih Ürek’in hayatının sona ermesinden kısa bir süre önce katıldığı programda yaptığı açıklamalar sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Vefatından önce YouTube’da yapay zeka ile oluşturulan Alara X’in programında konuk olan Ürek, yaptığı içten açıklamalarla dikkat çekti. Ünlü sanatçı, “Bir şey itiraf edebilir miyim? Eğer ben sahnelere devam edemezsem tükenişim olur, biterim gibi geliyor bana. Çünkü başka bir amaç kalmıyor gibi geliyor bana. Dışarıda çok süslü, püslüyüm ama evde yırtık tişörtle bile otururum. Çok yalnız bir adamım” sözleriyle yalnızlık hissini ve sahneye olan bağlılığını dile getirdi.