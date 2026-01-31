Adana’da Altınyüzük Çetesine Jandarma Operasyonu

Adana İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde bulunan Havutlu ve Solaklı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir suç şebekesinin peşine düştü. ‘Altınyüzük’ olarak bilinen çeteye yönelik düzenlenen teknik ve fiziki takipte, çetenin ‘kasten yaralama, silahlı tehdit ve nitelikli dolandırıcılık’ gibi suçlar işlediği belirlendi.

BASKIN DÜZENLENDİ

Bunun üzerine, sabah saatlerinde jandarma özel timleriyle birlikte çeteye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen baskınlar sırasında 8 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLADI

Gerçekleştirilen aramalarda, şüphelilerin adreslerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ve toplamda 3 silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada 4 kişi tutuklanırken, 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

