Uludağ’da Telesiyej Hattında Teknik Arıza Gerçekleşti

uludag-da-telesiyej-hattinda-teknik-ariza-gerceklesti

Kış turizminin önemli noktalarından biri olan Uludağ’daki Birinci Oteller Bölgesi’nde bulunan telesiyej hattı, belirlenemeyen bir teknik arıza sebebiyle aniden durdu. Telesiyejin durmasıyla birlikte, hattı kullanan birçok tatilci, dondurucu soğukta metrelerce yükseklikte beklemek zorunda kaldı.

JANDARMA VE İTFAİYE GÖREVLİLERİ OLAY YERİNDE

Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. JAK ekipleri, mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmalarını hızlandırdı.

TEKNİK İNCELEME DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili olarak yürütülen teknik incelemenin sürdüğü ve tahliye işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Sigaraya Yeni Düzenleme: Kamu Alanlarında Yasaklar Genişliyor

Sigara ile mücadele kapsamında yeni düzenlemelerle "Dumansız Hava Sahası" uygulamasının alanı genişletilecek.
Gündem

Şarköy Yolunda Meydana Gelen Heyelan Ulaşımı Kesintiye Uğrattı

Şarköy'de doğa severlerin tercih ettiği Uçmakdere yolu, heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Güvenlik önlemleri alındı.
Gündem

Jeopolitik Gerilim Petrol Piyasalarında Fırtına Başlattı

ABD ve İran arasındaki gerginlik, enerji piyasalarında dalgalanmalara yol açtı. Brent petrol fiyatı 69,8 dolara çıkarak yatırımcıların risk algısını artırdı. Küresel piyasalar gelişmeleri izliyor.
Gündem

İran’ın Bender Abbas Limanı’nda Büyük Patlama Meydana Geldi

İran'ın Bender Abbas limanında meydana gelen patlamanın nedeni henüz açıklanmadı. Olayla ilgili detaylar bekleniyor.
Gündem

Bill Gates ve Elon Musk Epstein İddialarını Yalanladı

Bill Gates, Jeffrey Epstein soruşturmasında Rus kadınlarla ilişkisi nedeniyle Melinda'dan cinsel yolla bulaşan hastalık saklama iddialarını yalanladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.