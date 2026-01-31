Uludağ’da Telesiyej Hattında Teknik Arıza Gerçekleşti

Kış turizminin önemli noktalarından biri olan Uludağ’daki Birinci Oteller Bölgesi’nde bulunan telesiyej hattı, belirlenemeyen bir teknik arıza sebebiyle aniden durdu. Telesiyejin durmasıyla birlikte, hattı kullanan birçok tatilci, dondurucu soğukta metrelerce yükseklikte beklemek zorunda kaldı.

JANDARMA VE İTFAİYE GÖREVLİLERİ OLAY YERİNDE

Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. JAK ekipleri, mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmalarını hızlandırdı.

TEKNİK İNCELEME DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili olarak yürütülen teknik incelemenin sürdüğü ve tahliye işlemlerinin devam ettiği bildirildi.