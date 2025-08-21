İsrail’in Gazze’yi Kontrolü Altına Aldı

İSRAİL’İN GAZZE OPERASYONU BAŞLADI

İsrail, “Gideon’un Savaş Arabaları 2” adını verdiği Gazze’yi işgal operasyonunun ilk adımını başlattı. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, operasyonun ilk aşamasına dair açıklamalarda bulundu. Defrin, İsrail Ordusu ile Hamas güçleri arasında çatışmalar yaşandığını ve Gazze şehrinin çevresinin kontrol altına alındığını belirtti. Operasyonun ilerleyişine ilişkin bir harita da paylaşıldı.

NETANYAHU’DAN KISA SÜREDE SONUÇ ALMA TALİMATI

İsrail Başbakanlık Ofisi, Benyamin Netanyahu’nun aldığı yeni kararlarla ilgili bilgi verdi. Netanyahu’nun, ordusuna Hamas’ın mağlup edilmesi için yapılan operasyonun önceden planlanandan daha kısa bir süre zarfında tamamlanması emrini verdiği aktarıldı.

HAMAS: OPERASYON BAŞARISIZ OLACAK

Hamas, Gazze’ye yönelik başlatılan “Gideon’un Savaş Arabaları 2” isimli saldırıların da geçmişteki benzerleri gibi başarısız olacağını duyurdu. Hamas, bu planın, Gazze Şeridi’nde 22 aydan fazla süren soykırımın devamı anlamına geldiği ve arabulucuların ateşkes ile esir takasına yönelik çabalarını hiçe saydığını ifade etti. Açıklamada, arabulucular tarafından sunulan ateşkes önerisini kabul eden Hamas, İsrail hükümetinin Gazze’yi yıkma ve halkını güneye sürme amacına parasız sivil kayıplar üzerinden ulaşmaya çalıştığını vurguladı. Netanyahu’nun arabulucuların önerisini dikkate almaması ve yanıt vermemesi, “anlaşmaları bozanın asıl kendisi olduğunu” gösterdiği ifade edildi. Hamas, “Gazze’nin işgal planı öncekiler gibi başarısız olacak” diyerek, arabuluculara İsrail’e Filistin halkına yönelik soykırımı durdurması için baskı yapma çağrısında bulundu.

YEDİK ASKER HAZIRLIĞI VE YERİNDEN EDİLMELER

İsrail Savunma Bakanı Katz, Genel Kurmay Başkanı Eyal Zamir ve diğer üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir toplantı yaparak Gazze’nin işgal planını onayladı. Plan çerçevesinde 60 bin yedek asker silah altına alınacak. Ayrıca, İsrail’in işgal planı doğrultusunda yaklaşık 1 milyon Filistinlinin güneye sürülmesi bekleniyor. İşgalin ilk aşamasının ardından Gazze Şehri tamamen ele geçirilecek, ikinci aşamada ise Gazze’nin merkezindeki mülteci kampları hedef alınacak.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze’yi işgale hazırlanırken aynı zamanda ateşkes için arabulucuların baskıları da artıyor. İç İlişkiler Bakanı Ron Dermer, ateşkes görüşmeleri kapsamında Katarlı yetkililerle Paris’te bir araya geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de telefonda görüştü. Görüşmede, Witkoff’un daha önce sunduğu ve Hamas tarafından kabul edilen bir teklif ele alındı. Mısırlı bakan, bu teklifin savaşın sona ermesi için iyi bir fırsat olduğuna dikkat çekti.