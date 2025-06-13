İsrail’in İran’a Saldırısı Altını Yükseltti!

JEOPOLİTİK GERİLİM ALTIN FİYATLARINI ARTIRIYOR

İsrail’in İran’a başlattığı saldırı ile yükselen jeopolitik gerginlikler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirme ihtimalinin artması, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini sağladı. Uluslararası piyasalarda ons altın rekor seviyelere doğru hızla ilerliyor. Daha önce 22 Nisan’da 3500 dolara ulaşarak rekor kıran ons altın şu anda da yüksek değerlerde işlem görüyor.

GRAM ALTIN TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Güne 3385 dolardan başlayan ons altın, 3444 dolara çıkarak 22 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Şu anda ons altın 3428 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise bugüne 4285 TL’den başlayarak 4373 TL seviyesine çıkarak tarihi zirvesine ulaştı. Zirve sonrasında dengelenen gram altın, şu an için 4344 TL’den alıcı buluyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 7143 TL, tam altın ise 28442 TL seviyesine geldi.

İSRAİL’DEN İRAN’A OPERASYON

İsrail ordusu, İran’ın nükleer programına yönelik önleyici, hassas ve kombine bir saldırı başlattığını açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu, “İran’a operasyon gerektiği kadar sürecek. İran’ın nükleer zenginleştirme programının kalbine saldırdık. Natanz Nükleer tesisindeki bilim insanlarını hedef aldık” şeklinde konuştu. İsrail’in yerleşim yerlerine yönelik saldırılarının da sivil kayıplara neden olduğu bildiriliyor. İran Genelkurmay Sözcüsü ise, “Misilleme yapacağız, İsrail ve ABD ağır bedel ödeyecek” diye belirtti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

ABD’deki enflasyon verilerinin ardından Fed’in faiz indirme olasılığı yükseltirken, bu durum da altın fiyatlarına yön vermeye devam ediyor. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,4’lük bir artış gösterdi. Para piyasalarındaki değerlendirmelere göre, Fed’in bu yılın ilk faiz indirimini eylül ayında gerçekleştireceği kesin gözüyle görülüyor. Bankanın yıl boyunca toplamda iki faiz indirimi yapması da öngörülüyor.