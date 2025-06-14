İsrail’in İran’la Hava Saldırısı Amacı

İSRAİL’DEN İRAN’A HAVA SALDIRILARI

İsrail’in sabah saatlerinden itibaren İran’a karşı başlattığı hava saldırıları devam ederken, operasyonun arka planına dair önemli açıklamalar geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, bu saldırıların nihai amacının İran’ı askeri baskı ile nükleer programından tamamen vazgeçirmeye zorlamak olduğunu vurguladı. Hanegbi, “İsrail’in İran’ın siyasi lider kadrosunu doğrudan hedef alma gibi bir planı yok” sözleriyle stratejinin doğasını açıkladı.

OPERASYONUN ANA HEDEFLERİ

İsrail kabinesinin onayıyla gerçekleştirilen operasyonun dört ana hedefini sıralayan Hanegbi, bunları şu şekilde belirtti: İran’ın nükleer altyapısını yok etmek, balistik füze kabiliyetini etkisiz hale getirmek, İran’ın İsrail’e kara saldırısı düzenleme kapasitesini ortadan kaldırmak ve uzun vadede nükleer programın diplomatik yollarla durdurulabileceği koşulları hazırlamak.

KİNETİK YOLLARLA İMKÂN YOK

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) nükleer programı askeri yöntemlerle tamamen yok etme kabiliyeti hakkında sorulan bir soru üzerine Hanegbi, “Bu tür bir hedef kinetik yollarla gerçekleştirilemez” dedi. Bunun yerine, tarihte örnekleri görülen diplomatik çözüm modellerine işaret eden Hanegbi, Libya ve Güney Afrika gibi ülkelerin çıkar dengeleri doğrultusunda nükleer silah programlarından vazgeçtiğini hatırlattı. Hanegbi, bu çerçevede İran’ın da makul tavizler vererek fayda sağlayacağı “iyi bir anlaşma” modeliyle nükleerden vazgeçebileceğini ve bu süreci başlatabilecek tek ismin eski ABD Başkanı Donald Trump olduğunu ifade etti.

AMERİKA’NIN BİLGİSİ VAR

Saldırılardan önce ABD yönetiminin bilgilendirildiğini belirten Hanegbi, Washington ile Tel Aviv arasında kriz yaşandığına dair iddiaları ise yalanladı. Hanegbi, “Bugün diplomatik çözüm istiyorlar ancak belli bir noktada, bizim çoktan fark ettiğimiz bir gerçeği, yani İran’la şu an bir anlaşma zemini olmadığını onlar da fark etti” sözleriyle durumu özetledi.

ASKERİ VARLIK SINYALİ

Hanegbi, hedef alınan İranlı üst düzey askeri isimlerden bahsederken, İsrail’in sadece hava ve deniz gücüyle değil, daha geniş bir askeri varlıkla sahada olduğunu ima etti. İran’ın saldırılara karşılık vermeye devam edeceğini belirten Hanegbi, sürecin daha da tırmanabileceği sinyalini verdi.

NETANYAHU’DAN ACİL OPERASYON TALİMATI

Kabinenin saldırı kararına dair toplantının kısa sürdüğünü aktaran Hanegbi, Başbakan Netanyahu’nun, “Hava kuvvetlerinin harekete geçmesi için sadece dakikalarımız var, karşı çıkan var mı?” diyerek operasyon emrini verdiğini ve kimsenin itiraz etmediğini anlattı.