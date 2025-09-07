İsrail’in İşgal Planı Protesto Edildi

DÜNYADAN TEPKİLER SÜRÜYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, global ölçekte tepkiler artmaya devam ediyor. Bu çerçevede, son olarak İsveç’in başkenti Stockholm’de yüzlerce insan, İsrail’in Gazze’deki işgal planına karşı protesto düzenledi.

İSVEÇ HÜKÜMETİNE HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

Sivil toplum kuruluşlarının davetiyle Odenplan Meydanı’nda bir araya gelen kalabalık, İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçlarının derhal durdurulması için İsveç hükümetine harekete geçmesi çağrısında bulundu. Protesto sırasında “Gazze’de çocuklar öldürülüyor”, “Okullar ve hastaneler bombalanıyor”, “Gıda kıtlığına son verilsin” gibi yazılı pankartlar taşındı. Göstericiler “Filistin’e özgürlük, katil Netanyahu”, “İsrail’in işgal planını durdurun” sloganları atarak, İsveç Dışişleri Bakanlığı’nın önüne kadar yürüdü.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Fredrik Johansson, iki yıldır bu eylemlere katıldığını belirtti ve İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırımının durdurulmasını istedi. Netanyahu’nun Gazze halkını yerinden etme projesinin son derece korkutucu olduğunu ifade eden Johansson, “Netanyahu’nun planı aslen Hamas’ı yok etmek değil, Gazze ve Gazze Şeridi’ni işgal etmek ve bu planını yıllarca sürdürüyor” şeklinde konuştu. Ayrıca, İsrail’in tüm halkı cezalandırarak soykırım suçu işlediğini vurgulayan Johansson, “Ayrımcılık, sürgün insan hakları ve uluslararası ihlaller 7 Ekim’de başlamadı. Bu ihlaller ve soykırım 75 yıl önce başladı” dedi.