İsrail’in Saldırıları Şiddetleniyor, Kınıyoruz

ÇELİK’İN AÇIKLAMALARI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, “İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır” dedi. Çelik, Cumhurbaşkanı’nın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünyanın dikkat kesilmesi gerektiğini belirtti.

SALDIRILAR ARTARAK DEVAM EDİYOR

Çelik, Gazze konusunda İsrail’in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslararası baskının arttığını vurgularken, “İsrail bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı. ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail’in bu saldırıyı yapması, İsrail’in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi” şeklinde konuştu.

DÜNYA İÇİN TEHDİT OLDUĞU VURGUSU

Son olarak Çelik, “İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır” diyerek, uluslararası toplumun bu duruma karşı harekete geçmesi gerektiğine dikkat çekti.