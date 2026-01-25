İsrail’in Saldırıları Sonrasında Gazze’de Can Kaybı 71 Bin 657 Oldu

israil-in-saldirilari-sonrasinda-gazze-de-can-kaybi-71-bin-657-oldu

Ateşkese rağmen İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgedeki son duruma dair güncel bilgileri paylaştı.

ATEŞKES PERİYOTUNDA YARALANANLAR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 24 saatte 3 kişinin cesedinin ve 8 yaralının ulaştığı ifade edildi. Açıklamada, ateşkesin başladığı 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 484, enkaz altından çıkarılanların sayısının 713, yaralı sayısının ise 1.321 olduğu bilgisi yer aldı.

GENEL CAN KAYBI SAYILARI

İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 71.657’ye ulaştığı bildirildi. Ayrıca, toplam yaralı sayısının 171.399’a yükseldiği belirtildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İsrail Saldırıları Sonucu Can Kaybı 71 Bin 657

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ölenlerin sayısının 71.657'ye yükseldiğini bildirirken, son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Gündem

Yargıtay’dan Emeklilik Başlangıç Tarihine Dair Dönüşüm

Yargıtay, işe giriş belgesi ile emeklilik süresini doldurduğu iddia edilen çalışanın talebini reddetti; bordro eksikliği ve tanık ifadeleri bu kararı etkiledi.
Gündem

Türksat Kanal Sayısı 532’ye Ulaşarak Rekor Kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat uydularında yayın yapan televizyon kanal sayısının 532'ye ulaşarak son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktığını belirtti. Yurt dışı merkezli kanallar ise yüzde 50 artış göstererek 171 oldu.
Gündem

Akaryakıtta Zam Rüzgarı: 10 Günde 5’inci Artış

Son 10 günde Türkiye'de yapılan zamlarda artış 5 lira civarına ulaştı. Ekonomik dalgalanmalar tüketicileri etkiliyor.
Gündem

Ayn İsa’da YPG Tünelleri Ve Askeri Yapılar Belirlendi

Suriye'nin Rakka kuzeyindeki Ayn İsa beldesinde, terör örgütü YPG'nin sivil alanlardaki evlerden oluşturduğu tüneller görüntülendi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.