İsrail’in Saldırıları Sonrasında Gazze’de Can Kaybı 71 Bin 657 Oldu

Ateşkese rağmen İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgedeki son duruma dair güncel bilgileri paylaştı.

ATEŞKES PERİYOTUNDA YARALANANLAR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 24 saatte 3 kişinin cesedinin ve 8 yaralının ulaştığı ifade edildi. Açıklamada, ateşkesin başladığı 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 484, enkaz altından çıkarılanların sayısının 713, yaralı sayısının ise 1.321 olduğu bilgisi yer aldı.

GENEL CAN KAYBI SAYILARI

İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 71.657’ye ulaştığı bildirildi. Ayrıca, toplam yaralı sayısının 171.399’a yükseldiği belirtildi.