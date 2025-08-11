İsrail’in Saldırıları Sonucu Can Kaybı 61 BİN 499

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE CAN KAYIPLARI

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, bölgede açlığı da silah olarak kullanıyor. Son günlerde İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıların ardından Filistin Sağlık Bakanlığı, acı verici bilançoyu paylaştı.

SON 24 SAATTE DÜZENLENEN SALDIRILAR

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde son 24 saat içerisinde düzenlenen saldırılarda 69 kişinin yaşamını yitirdiğini, 362 kişinin ise yaralandığını belirtti.

TOPLAM CAN KAYBI

Bu veriler ışığında, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda ölenlerin sayısının 61 bin 499’a, yaralananların sayısının ise 153 bin 575’e ulaştığı ifade edildi. Açıklamada, İsrail’in ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana da 9 bin 989 kişinin yaşamını yitirdiği ve 41 bin 534 kişinin yaralandığı aktarıldı.

AÇILAN ATEŞİN CAN KAYBINA ETKİSİ

Bakanlık ayrıca, son 24 saat içerisinde bölgedeki insani yardım dağıtımları sırasında İsrail’in açtığı ateş sonucu 29 kişinin hayatını kaybettiğini, 127 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Yeni verilerle birlikte, Gazze Şeridi’ndeki yardım dağıtımlarında İsrail’in saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının bin 807’ye, yaralı sayısının ise 13 bin 21’e çıktığı belirtildi.

AÇLIK NEDENİYLE CAN KAYIPLARI

Bakanlık, İsrail’in bölgeye ulaştırılan gıda ve insani yardım malzemelerini engellemesi sonucu oluşan bilançoya dair de bilgi vererek, Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 1’i çocuk 5 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklanan en son verilere göre, Gazze’de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 101’i çocuk toplam 222’ye ulaştığı aktarıldı.