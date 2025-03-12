İsrail’in Suriye’deki Yeni Güvenlik Bölgeleri Planı

SURİYE’DEKİ GÜVENLİK BÖLGELERİ VE İSRAİL ORDUSU’NU ZİYARET

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Şam’daki yeni yönetimin silahlı kuvvetleriyle birlikte yeni “güvenlik bölgeleri” oluşturmayı gerektirecek şekilde Suriye topraklarında uzun süre kalmaya hazırlanıyor. Hükümetin direktifleri doğrultusunda IDF, Suriye güçlerinin İsrail sınırına 65 kilometre mesafede yer almasını engellemekle görevlendirildi. Ayrıca ordu, İsrail ile Suriye arasındaki tampon bölge boyunca ek karakollar inşa etmeye hazırlanıyor. Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu sınır çitinden Suriye’nin 5 kilometre içine kadar tüm tampon bölgeyi kontrol ediyor. Üç IDF tugayı burada açıkça konuşlanmış durumda ve diğer görevlerinin yanı sıra İsrail’e sızmaları önlemekle de yükümlüler. Ordu, Suriyelilerin bu bölgeye girmesini engelliyor, fakat 8 kilometrelik alan içinde ikamet edenler istisna tutuluyor.

GÜVENLİK BÖLGESİNDEN YENİ DÜZENLEMELER

Ayrıca, İsrail ordusu sınırdan 15 kilometreden daha az olan bölgeyi, IDF’nin Suriye ordusu mensuplarının girmesine izin vermediği bir güvenlik bölgesi olarak tanımladı. IDF, Suriye birliklerinin sınırdan 65 kilometre uzaklığa, Şam-Süveyda yoluna kadar rampalar ve füzeler gibi uzun menzilli silahlar yerleştirmesini de engelliyor. Ancak, Israel ordusu şu andan itibaren polis güçlerinin sınırdan 15-65 kilometre uzaklıktaki bölgeye girişine izin vermeyi planlıyor. Bu sabah, İsrail ordusunun eski Suriye ordusu mevzilerinin bulunduğu yeri ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, burada açıklamalarda bulundu.

KATZ’DAN TEHDİT MESAJLARI

Katz, “El Colani (Ahmed Şara) her sabah Şam’daki başkanlık sarayında gözlerini açtığında, IDF’nin Hermon’un zirvesinden kendisini izlediğini görecek ve Golan ve Celile sakinlerini onun ve cihatçı dostlarının tehditlerine karşı korumak için burada ve güney Suriye’nin tüm güvenlik bölgesinde olduğumuzu hatırlayacaktır” şeklinde konuştu. İsrail ordusunun Suriye’de sınırsız bir süre kalmaya hazır olduğunun altını çizen Katz, “Hermon’daki güvenlik bölgesini elimizde tutacağız ve Suriye’nin güneyindeki tüm güvenlik bölgesinin silahlardan ve tehditlerden arındırıldığından emin olacağız” diye ekledi.

SURİYE MEVZİLERİNE YAPILAN SALDIRILAR

Suriye’deki yönetim değişikliği ve Ahmed Şara’nın yükselişinden bu yana IDF, yeni rejimin ordusunu sınıra yerleştirme girişimlerine zarar vermek amacıyla hem eski hem de mevcut yönetime ait askeri alanlara çok sayıda baskın düzenledi. İsrail Hava Kuvvetleri de yeni Suriye ordusunun buralara yerleşmeye çalışması endişesiyle neredeyse her gün Suriye mevzilerini hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor. Bu saldırılarda ayrıca yeni yönetimin eline geçmesini önlemek amacıyla eski Esad rejiminin bıraktığı silahlar da hedef alınıyor.

IDF, hükümetin bölgedeki faaliyetlerinden sorumlu olan COGAT tarafından yönetilecek bir koordinasyon birimi kurulmasına karar verdi. Bu birim, sınıra yakın Suriye köylerindeki Dürzi nüfusla iletişim kurmaya odaklanacak. Önümüzdeki pazar gününden itibaren İsrail, IDF tarafından kontrol edilen bölgedeki Suriyeli Dürzi nüfusunun İsrail’e girmesine ve çalışmasına izin verecek. Başlangıçta bu izin birkaç yüz kişiye verilecek ve bu kişiler çoğunlukla inşaat ve tarım alanlarında çalışacak. İsrail ordusu ayrıca bu Dürzi köylerinin su hatları ve tıbbi hizmetlere erişim gibi altyapısını onarmaya başladı. Daha sonra ordu, Esad yönetimi altında ayrı tutulan ailelerin bir araya gelmesine de izin verecek. IDF’nin kontrolü altındaki bölgede, 25 bini Golan bölgesinde, 15 bini de Hermon Dağı eteklerinde olmak üzere yaklaşık 40 bin Suriye vatandaşı yaşıyor. Bunların çoğu, İsrail’in kendilerini savunma taahhüdünde bulunduğu Dürzi topluluğundan oluşuyor.