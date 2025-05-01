İsrail’in Suriye’ye Saldırı Tehdidi Var!

İSRAİL HÜKÜMETİNDEN ORDUYA TALEPLER

İsrail’in devlet televizyonu KAN’ın yayınladığı bir habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya saldırıda bulunma talimatı vermiş bulunuyor. Katz, yaptığı açıklamada, “Suriye’de Dürzilere yönelik saldırılar devam ederse sert karşılık vereceğiz” ifadesini dile getiriyor. Bundan ayrı olarak, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, bugün bir resepsiyonda uluslararası toplumu Suriye’ye müdahale etmeye davet etti.

DÜRZİLERDEN YARDIM ÇAĞRISI

İsrail, Dürzi toplumu ile Şam yönetimi arasında bir çatışma çıkmasına neden oldu ve bu bahanelerle Suriye’ye saldırılar gerçekleştirdi. Suriye’nin başkenti Şam’ın güneyinde, silahlı Dürzi gruplarının hükümet güçlerine karşı başlattığı çatışmalarda yaralanan 5 Dürzi’nin tedavi amacıyla İsrail’e getirildiği bildirildi. Suriye yönetimi, Ceramane Mahallesi’ndeki çatışma sonucunda bölgedeki kontrolü sağladığını duyurdu.

GÖSTERİLER VE TRAFİK SORUNU

İsrail’deki Dürziler, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine yönelik yapılan saldırılar nedeniyle başlayan çatışmalara müdahalede bulunulması için ülkenin kuzeyinde çeşitli yerlerde protestolar düzenledi. KAN’ın haberine göre, bu gösteriler nedeniyle bazı yollar kapandı ve trafik yoğunluğu oluştu. Dürziler, 6 numaralı otoyolda ateş yakarak çift yönlü trafik akışını engelledi. İsrail ordusunda görevli bazı Dürzi askerlerin ise Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz’dan Suriye’ye geçmek için izin talep ettikleri aktarıldı.

SÖZLER TUTULMUYOR

Dürzi bir asker, Yedioth Ahronoth gazetesine yaptığı açıklamada, “İsrail ise bize verdiği sözleri tutmuyor” dedi. “Yahudiler ve Dürziler arasında tarihi bir ittifak var” diyen asker, kendi topluluğunun İsrail için savaşmaya hazır olduğunu belirtti ve hükümeti Suriye’ye müdahaleye çağırdı. Asker, İsrail harekete geçmezse kendilerinin de adım atacağı tehdidinde bulundu. İsrail ordusu, yaklaşık dört saat süren gösterilerden sonra kuzeydeki 6 numaralı karayolunun yeniden trafiğe açıldığını bildirdi. İlaveten, Israel Hayom gazetesi, Dürzi liderlerin başbakanlık konutu önünde gösteri yapmak üzere yola çıktığını aktardı.