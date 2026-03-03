İsrail’in Tahran’daki Trafik Kameralarına Hükümeti Sağlama İddiası

İsrailli bir yetkili, Tahran’daki trafik kameralarının neredeyse tamamının yıllardır İsrail tarafından hacklendiğini öne sürdü. İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan açıklamalarda, İranlı yetkililerin, Hamaney dahil olmak üzere her hareketinin takip edildiği vurgulandı. Yetkili, “Tahran’ı Kudüs kadar iyi tanıyorduk” şeklinde ifadeler kullandı.

İSRAİL’İN DİJİTAL ORDUSU: BİRİM 8200

İran’a yönelik gerçekleştirilen üst düzey suikastların istihbaratının, İsrail haber alma teşkilatının gizli unsurlarından biri olan “Birim 8200” tarafından toplandığı ifade ediliyor. Bu birimin, 2024’te Tahran’da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye’nin takibi ve Hizbullah’ın iletişim sistemlerinin hedef alınmasında önemli rol oynadığı belirtiliyor. Ayrıca, geçen yıl 12 gün süren savaşta 20 üst düzey İranlı komutanın öldürülmesi ve 14 nükleer bilimcinin adreslerinin tespit edilmesinde de birimin katkıda bulunduğu iddia ediliyor.

BİRİMİN ÇALIŞMA TEMELLERİ

1940’lı yıllarda kurulan Birim 8200, İsrail Savunma Kuvvetleri’ne bağlı olarak elektronik sinyal toplama, kod çözme ve elektronik casusluk faaliyetleri yürütmekte. Bu birim, dünya genelinde ilk teknik istihbarat teşkilatları arasında yer almakta. Birimin, İran’daki üst düzey suikastlarda kritik rol oynadığı aktarıldı. Suikast öncesi hedeflerin cep telefonu trafiği, sosyal medya geçmişi ve seyahat rotaları inceleniyor, operasyon sırasında ise drone kontrolü ve sinyal karıştırma gibi elektronik harp uygulamaları gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Suikast hedeflerinin konum bilgileri, anlık olarak saldırı birimlerine iletiliyor.

PERSONEL SAYISI VE YETKİNLİKLERİ

Birim 8200’ün 5 bin ila 8 bin arasında personeli bulunduğu ve kriptografi konusunda dünyanın en ileri laboratuvarlarından birine sahip olduğu biliniyor. İran İstihbarat Bakanlığı ile Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı arasındaki rekabet ve koordinasyon eksikliği, Tahran’ın geçmişte birçok saldırıya karşı savunmasız kalmasına neden oldu. Ayrıca, Mossad’ın Tahran’daki üst düzey yönetime sızdığına ve yanlış bilgiler ile bilgi sızmalarının suikastların gerçekleşmesini sağladığına dair açıklamalar yapıldı.

7 EKİM SALDIRILARI VE ZAAFLAR

Ancak, Birim 8200’ün güçlü olduğuna dair algının, 7 Ekim 2023 sabahı yaşanan Hamas saldırısıyla zayıfladığı öne sürülüyor. Hamas’ın Birim 8200’e ait bir sınır istihbarat birimine sızarak bazı veri sistemlerini ele geçirdiği iddiaları, birimin zaafiyetleri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, en gelişmiş teknolojilerde bile insan faktörünün önemli bir etken olduğunu vurguluyor.