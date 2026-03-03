Küresel Piyasalarda Savaşın Etkileri Belirginleşiyor

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında devam eden müzakerelere rağmen 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı düzenledi. İran ise, İsrail ile birlikte ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi bölge ülkelerinde belirlenen hedeflere yönelik saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney’in yanı sıra birçok üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıların ne kadar süreceğine dair değerlendirmeler yapan ABD Başkanı Donald Trump, “Şu anda takvim açısından tahminlerimizin ilerisindeyiz. Dört ila beş hafta süreceğini tahmin etmiştik ama bunun daha uzun süre devam etme kapasitemiz var. Bunu yapacağız.” şeklinde açıklamada bulundu.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, ABD ve İsrail’in saldırılarına yanıt olarak Hürmüz Boğazı’nı geçişlere kapatmakla kalmayacak, geçmeye çalışan gemilere de saldıracaklarını duyurdu. Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının, başta petrol olmak üzere küresel ticarette sorunlar yaratabileceği konusunda endişeler arttı. Bölgedeki artan gerginlik, piyasalarda risk algısını artırdı ve global piyasalarda önemli dalgalanmalara yol açtı. Jeopolitik gerilim, savunma ve enerji sektörü gibi alanlarda hisse senetlerini yukarı çekerken, hava yolu ve turizm gibi sektörlerde satış baskısı yaşandı.

ABD PİYASALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI, TOPARLANDI

New York borsası, Orta Doğu’daki gerilimle pazartesi gününe düşüşle başladı. Gün içinde dalgalı hareket eden ABD piyasaları, yatırımcılar tarafından yaşanan düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesiyle karışık bir seyir izleyerek haftanın ilk işlem gününü tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,15 azalarak 48.904,78 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,04 artışla 6.881,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 artarak 22.748,86 puana ulaştı. Piyasalarda “korku endeksi” olarak bilinen VIX Endeksi, gün içinde 25’in üzerine çıkarak son üç ayın zirvesine ulaşmasının ardından 21,5 seviyesine geriledi.

AMERİKAN HAVAYOLU ŞİRKETLERİ HİSSELERİ DÜŞTÜ

Orta Doğu’daki yükselen gerilim, en fazla seyahatlerini durduran hava yolu şirketlerinde etkili oldu. Amerikan hava yolu şirketlerinden Delta’nın hisseleri yüzde 2,2, United Airlines’ın hisseleri yüzde 2,9 ve American Airlines’ın hisseleri yüzde 4,2 değer kaybetti. Diğer yandan, savunma sanayi şirketlerinin hisselerinde artış görüldü. Amerikan savunma şirketi Lockheed Martin hisseleri yüzde 3,3, RTX hisseleri yüzde 4,7, Northrop Grumman hisseleri yüzde 6 ve Kratos Defense & Security Solutions’ın hisseleri yüzde 5,3 değer kazandı. Petrol fiyatlarındaki artışla enerji şirketlerinin hisseleri de yükselirken, Exxon Mobil’in hisseleri yüzde 1,1, Chevron’un hisseleri yüzde 1,5, ConocoPhillips’in hisseleri yüzde 4,2 ve Occidental Petroleum’un hisseleri yüzde 2,1 değer kazanarak dikkat çekti.

AVRUPA PAY PİYASALARI DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Avrupa borsaları gün boyunca kayıplarını geri kazanmakta zorluk yaşadı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,65 değer kaybıyla 623,36 puana geriledi. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 düşerek 10.780,11, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,97 kayıpla 46.280,4, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 2,17 düşerek 8.394,32 ve Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 2,42 değer kaybederek 24.672,4 puandan kapandı. Savaşın yayılma endişeleri, Avrupa’da en çok seyahat ve turizm sektörünü olumsuz etkiledi. MDAX endeksinin en zayıf performansını sergileyen turizm şirketi TUI, yüzde 9,9 değer kaybederken, Almanya’nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Lufthansa, bölgedeki riskler dolayısıyla Orta Doğu uçuşlarını askıya aldığını duyurdu. JPMorgan analisti Harry Gowers, İran merkezli çatışmaların hava yolu şirketlerinin kârlılığını tehdit ettiğine dikkat çekti.

AVRUPA SAVUNMA SANAYİ HİSSELERİNDE KARMAŞIKLIK

Öte yandan, bölgedeki askeri hareketliliğin savunma sanayii hisselerine başlangıçta ivme kazandırdığı gözlemlendi. Alman savunma teknoloji şirketi Hensoldt yüzde 4,9, şanzıman üreticisi Renk ise yüzde 3,6 değer kazandı. İngiliz BAE Systems hisseleri yüzde 6,1 ve İtalyan Leonardo hisseleri yüzde 2,5 artış sergiledi. Ancak Rheinmetall hisseleri, içindeki kazançlarını geri vererek kapanışta yaklaşık yüzde 2,2’lik bir düşüşle piyasa ortalamasının altında yer aldı.

LOJİSTİK VE DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE NAVLUN FİYATLARINDA ARTIŞ

Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin askıya alınması, navlun fiyatlarında artış ve kapasite daralması beklentisi doğurarak Avrupalı denizcilik şirketlerine olan talebi artırdı. Konteyner taşımacılık devi Hapag-Lloyd’un hisseleri yüzde 6,35 yükseldi. Danimarkalı denizcilik devlerinden Maersk’in hisseleri de yüzde 7,61 değer kazandı. Her iki şirket, güvenlik gerekçesiyle Hürmüz Boğazı geçişlerini süresiz olarak durdurduklarını bildirdi. Analistler, Avrupalı yatırımcıların tepkisini “temkinli ve ölçülü” olarak değerlendirdi. Piyasalarda, çatışmanın kısa süreli olacağı beklentisi hâlâ korunuyor.

BIST 100 YÜZDE 2,71 DÜŞTÜ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,71 değer kaybederek 13.346,43 puandan tamamladı. Güne yüzde 5,32 azalışla 12.987,42 puandan başlayan BIST 100 endeksi, ilerleyen saatlerde kayıplarının bir kısmını telafi etti. Ana sektör endekslerinden teknoloji endeksi yüzde 4,4 artış gösterirken, hizmetler endeksi yüzde 2,7, sanayi endeksi yüzde 2,6, mali endeks yüzde 4,7 geriledi. Alt sektör endeksleri arasında sadece ticaret yüzde 0,09 ve kimya petrol plastik yüzde 0,02 kazandırdı. En fazla kaybettiren ise bankacılık sektörü oldu ve yüzde 7,43 değer kaybetti. Ulaştırma ve turizm endekslerinde de yüzde 5’in üzerinde düşüşler gözlemlendi. BIST 100 endeksindeki düşüşe rağmen, teknoloji şirketlerinden Altınay Savunma’nın hisseleri yüzde 8,3, ASELSAN’ın hisseleri yüzde 5,6, ticaret endeksine dahil Gen İlaç’ın hisseleri yüzde 4,9, kimya petrol ve plastik sektöründen Petkim’in hisseleri yüzde 3,2 ve Tüpraş’ın hisseleri yüzde 2,9 değer kazandı. Ulaştırma şirketlerinden Türk Hava Yolları’nın hisseleri yüzde 6, Pegasus’un hisseleri yüzde 5,8, Çelebi Hava Servisi’nin hisseleri yüzde 5,7 değer kaybederken, bankacılık şirketlerinden Türkiye İş Bankası (C)’nin hisseleri yüzde 6,7, Akbank’ın hisseleri yüzde 8,2, Şekerbank’ın hisseleri yüzde 8,2, Garanti BBVA’nın hisseleri yüzde 8,6, Yapı ve Kredi Bankası’nın hisseleri yüzde 8,7 geriledi