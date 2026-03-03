İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Acı Fotoğraf Açıklaması

iran-disisleri-bakani-arakci-den-aci-fotograf-aciklamasi

İran DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN ŞOK AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail tarafından İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu’na yapılan saldırıda yaşamını yitiren 160’tan fazla çocuk için kazılan mezarların görüntülerini paylaştı.

MEZARLAR MI, TRAJEDİ Mİ?

Arakçi, “Bunlar, ABD ve İsrail’in bir ilkokulu bombalaması sonucu öldürülen 160’tan fazla masum genç kız için kazılan mezarlar. Cesetleri paramparça oldu. Trump’ın vaat ettiği ‘kurtuluş’ gerçekte böyle görünüyor. Gazze’den Minab’a, masum insanlar soğukkanlılıkla öldürüldü” şeklinde açıklamada bulundu. Bu ifadeler, uluslararası kamuoyunda yankı bulmaya devam ediyor.

