Motorin Fiyatlarına Yüzde 10,5 Zam Yapıldı

Motorin fiyatlarına artış gerçekleştirildi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar, Körfez ülkelerine sıçramış durumda. İran’ın kontrolüne geçtiği Hürmüz Boğazı, geçişlere kapatıldı. Bu gelişmeler, petrol fiyatlarının uzun süredir görülmedik seviyelere yükselmesine yol açtı. Sonuç olarak, akaryakıt fiyatlarında artış meydana geldi. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 6,69 lira zam uygulandı. Yaklaşık yüzde 10,5 oranındaki zam ile bazı bölgelerde motorin fiyatlarının 70 liraya ulaşması bekleniyor.

MOTORİN FİYATLARI NE OLACAK?

Motorin fiyatları, İstanbul’da 67,09 lira, Ankara’da 68,19 lira, İzmir’de 68,46 lira olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca, Şırnak, Bitlis, Bingöl gibi doğu illerinde motorinin 70 lira civarından satılması öngörülüyor.