İstanbul’daki Kadın Cinayetleri Bolu’da Aydınlatıldı

İstanbul’da 2016’da İşlenen Kadın Cinayetleri Aydınlatıldı

Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Yumrutaş köyünde, 24 Temmuz 2024 tarihinde yer altına gizlenmiş halde bulunan kafatası ve kemik parçaları, jandarma ekipleri tarafından DNA analizine tabi tutuldu. Bolu İl Jandarma Komutanlığı, Interpol aracılığıyla bu kalıntılara ait ailelere ulaşarak, İstanbul’da yaşayan yakınlarından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yaptı. Bu süreç sonunda, kemiklerin kimlikleri net olarak tespit edildi.

ÖRNEKLER SİGARA İZMARİTİ DELİLİYLE EŞLEŞTİ

Yapılan çalışmalar, maktullere ait DNA örneklerinin, 2016 yılında İstanbul’da gerçekleşen başka bir cinayet dosyasındaki sigara izmariti deliliyle örtüştüğünü belirledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen koordineli araştırmalar sonucunda, kayıp olarak aranan M.M. ve M.Y. isimli yabancı uyruklu kadınların kemiklerinin bulunduğu belirlendi.

ORGANİZE SUÇUN KURBANLARI

Jandarma ve JASAT ekipleri, maktullerin cep telefonlarının HTS kayıtlarını inceleyerek derinleştirilen soruşturmada, bu iki kadını F.Y. ve Y.D. isimli şüphelilerin öldürerek Mengen’deki bir ormanlık alana gömdüğünü tespit etti. Faillerin 2016 yılında gerçekleştirdikleri kasten öldürme suçu nedeniyle hâlâ cezaevinde oldukları öğrenildi. Şüphelilerin 25 Şubat’ta alınan ifadeleri sonrasında, tekrar tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklanmalarına karar verildi.