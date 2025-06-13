İsrail, İran’a Hava Saldırısı Düzenledi. 78 Ölü, 329 Yaralı Bildirildi. Hamedan’da Patlama Meydana Geldi. Konsolosluk Hizmetleri Askıya Alındı. İran Cumhurbaşkanı, “İsrail Pişman Olacak” Dedi. Yeni Saldırı Tebriz’de Gerçekleşti

İsrail, İran’a yönelik hava harekâtı gerçekleştirdi. Ülke hava sahası süresiz olarak sivil uçuşlara kapatıldı. İsrail, yaptığı açıklamada nükleer ve askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenlediklerini belirtti. Ülke genelinde olası bir saldırıya karşı uyarılar yapıldı ve alarmlar devreye girdi. Eğitim faaliyetleri ile toplantılar, temel sektörler dışında yasaklandı ve ülke genelinde tam olarak faaliyete geçildi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI

İsrail’in Tahran’daki saldırıları sonucunda 78 kişi yaşamını yitirdi, 329 kişi yaralandı. İran medyası, Tahran’daki saldırıların detaylarını aktararak, 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 329 kişinin yaralandığını duyurdu.

BÜYÜK PATLAMA HABERİ

İran’ın Hamedan kenti yakınlarında şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Mehr Haber Ajansı’nın muhabiri, patlamanın Kabudar Ahang bölgesindeki Nojeh hava üssü yakınında meydana geldiğini bildirdi.

TEMSİLCİLİKLER KAPANDI

İsrail’in Stockholm Büyükelçiliği, son gelişmeler nedeniyle dünya çapındaki temsilciliklerin kapatıldığını ve konsolosluk hizmetlerinin askıya alındığını açıkladı. Yurt dışında bulunan İsrailliler için bazı güvenlik önlemleri ise şu şekilde açıklandı: – Kamusal alanlarda Yahudi veya İsrail sembollerini sergilemekten kaçınılmalı. – Sosyal medyada konum ve seyahat planları hakkında tanımlanabilir bilgileri paylaşmaktan kaçınılmalı. – İsrail veya Yahudi topluluklarıyla ilişkili etkinliklere katılmaktan sakınılmalı. – Düşmanca bir durumla karşılaşıldığında yerel güvenlik güçleriyle işbirliği yaparak, talimatlarını izlenmeli. – Kamusal alanlarda daha dikkatli olunmalı.

İRAN CUMHURBAŞKANINDAN AÇIKLAMA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, “İsrail’in pişman olacağını” ifade etti.

YENİ SALDIRI HABERİ

İran’ın Tebriz kentine yeni bir İsrail saldırısı düzenlendiği bildirildi. Saldırının ardından askeri havalimanı yakınlarında dumanların yükseldiği gözlemlendi.