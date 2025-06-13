İsrail, İran’a Hava Saldırısı Düzenledi. 78 Ölü, 329 Yaralı Var. Hamedan’da Patlama Meydana Geldi. Temsilcilikler Kapatıldı, Konsolosluk Hizmetleri Askıya Alındı. Iran Cumhurbaşkanı, “İsrail Pişman Olacak” Dedi. Yeni Saldırı Tebriz’de Gerçekleşti

İSRAİL, İRAN’A HAVA SALDIRILARI BAŞLATTI

İsrail, İran’a yönelik olarak hava saldırıları başlatıyor. Bu gelişmeyle birlikte İsrail hava sahası, süresiz bir şekilde sivil uçuşlara kapatılıyor. İsrail, gerçekleştirdiği saldırılarda nükleer ve askeri hedefleri vurduğunu açıklıyor. Ülke genelinde muhtemel bir saldırıya karşı alınan önlemler çerçevesinde alarmlar devreye girdi ve tam faaliyet durumuna geçildi. Eğitim faaliyetleri ve toplantıların temel sektörler dışında yasaklandığı bildiriliyor.

SALDIRILAR SONUCU CAN KAYBI VE YARALILAR

İsrail’in Tahran’a yönelik saldırılarında 78 kişi hayatını kaybederken, 329 kişi yaralandı. İran medyası, bu saldırıların Tahran’daki yerleşim yerlerine yapıldığını ve bu nedenle can kaybı ve yaralı sayısının yüksek olduğunu aktarıyor.

BÜYÜK PATLAMA HABERLERİ

İran’ın Hamedan kenti yakınlarında güçlü bir patlama sesi duyuldu. Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre, patlama Kabudar Ahang’daki Nojeh hava üssü civarında gerçekleşti.

DÜNYA ÇAPINDA İSRAİL TEMSİLCİLİKLERİ KAPATILDI

İsrail, son gelişmeler ışığında dünya genelindeki temsilciliklerini kapatma kararı aldı ve konsolosluk hizmetlerini askıya aldı. Stockholm Büyükelçiliği, yurt dışındaki İsrailliler için bazı güvenlik önerileri paylaştı. Bu öneriler arasında, “Yahudi veya İsrail sembollerini kamusal alanlarda sergilemekten kaçınmak”, “Sosyal medyada konum veya seyahat planları hakkında tanımlanabilir ayrıntılar paylaşmamak”, “İsrail veya Yahudi topluluklarıyla ilişkili büyük toplantılara katılmaktan kaçınmak”, “Düşmanca bir faaliyete maruz kalındığı takdirde yerel güvenlik güçleriyle işbirliği yapmak” ve “Kamusal alanlarda ekstra dikkatli olmak” yer alıyor.

İRAN CUMHURBAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada “İsrail’in pişman olacağını” dile getiriyor.

İRAN’A YENİ SALDIRI DUYURUSU

Son olarak, İran’ın Tebriz kentine yeni bir İsrail saldırısı düzenlendiği bildirildi. Saldırının ardından askeri havalimanı yakınlarından dumanlar yükseldiği görüldü.