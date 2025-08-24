İsrail, İran’a Karşı Hava Gücünü Artırıyor

İSRAİL, UZUN MENZİLLİ SALDIRI KAPASİTESİNİ ARTIRIYOR

İsrail, İran’a karşı uzun menzilli saldırı kapasitesini artırmak amacıyla iki yeni hava ikmal uçağı satın alıyor. Ynet News’in haberine göre, Tel Aviv yönetimi, Boeing’le imzalanan 500 milyon dolarlık anlaşmanın parçası olarak, filosunu 6’ya çıkarmayı planlıyor. İki adet Boeing KC-46’nın siparişi verildi. Haberde “Bu hamle, İran’ın iç kesimlerinde sürdürülebilir hava operasyonları gerçekleştirmeyi ve Tahran’a karşı gelecekteki muharebe turlarını kısaltmayı amaçlıyor” ifadesine yer verildi. Yeni KC-46’lar, Yemen’deki Husilere yönelik saldırılarda ve İran’la yaşanan 12 günlük savaşta kullanılan mevcut ikmal filosunun yerini alacak. İsrail Kanal 12’ye göre, hazirandaki savaşta İsrail hava kuvvetleri, İran üzerinde hava üstünlüğü sağlamıştı.

İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA ŞİDDET ARTIYOR

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın askeri ve nükleer tesislerine yönelik beklenmedik bir saldırı dalgası başlattı. Bu saldırılar sonucunda 276’sı sivil olmak üzere toplam bin 62 kişi hayatını kaybetti. İran’ın karşı misillemelerinde ise İsrail’de 31 sivil hayatını kaybetti. ABD’nin arabuluculuğunda yapılan ateşkese rağmen, İran ve İsrail’in silahlı kuvvetleri, olası yeni çatışmalara hazırlık yapmaya devam ediyor.