İsrail, İran’a Karşı Yeni KC-46’lar Alıyor

İSRAİL YENİ HAVA İKMAL UÇAKLARI SATIN ALIYOR

İsrail, İran’a karşı uzun menzilli saldırı yeteneklerini artırmak amacıyla filosuna iki yeni hava ikmal uçağı ekliyor. Ynet News’ün bildirdiğine göre, Tel Aviv yönetimi Boeing ile 500 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı ve böylece filosunu 6 uçakla güçlendirecek. Haberde, “Bu hamle, İran’ın iç kesimlerinde sürdürülebilir hava operasyonları gerçekleştirmeyi ve Tahran’a karşı gelecekteki muharebe turlarını kısaltmayı amaçlıyor” ifadesine yer veriliyor.

YENİ KC-46 UÇAKLARININ ROLÜ

Yeni alınan KC-46 uçakları, Yemen’deki Husilere yönelik operasyonlar ve İran ile gerçekleşen 12 günlük savaşta kullanılan mevcut ikmal filosunun yerini alacak. İsrail Kanal 12’ye göre, haziran ayındaki savaş sırasında İsrail hava kuvvetleri, İran üzerinde hava üstünlüğü sağlamayı başarmıştı.

İSRAİL-İRAN GİZLİ SAVAŞI VE SONUÇLARI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın askeri ve nükleer tesislerine yönelik sürpriz bir saldırı dalgası gerçekleştirmiş; bu saldırılarda 276’sı sivil olmak üzere toplam bin 62 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. İran’ın karşı saldırılarında ise İsrail’de 31 sivil ölmüştü. ABD’nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkese rağmen, her iki ülkenin silahlı kuvvetleri yeni bir çatışmaya hazırlıkları sürdürmeye devam ediyor.