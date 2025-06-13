İsrail, İran’a Saldırdı, Gerilim Artıyor

ORDA ORTAYA ÇIKAN GERİLİM

Orta Doğu’da hava ısınmaya devam ediyor. İran ile İsrail arasındaki uzun süreli gerilim, son saatlerde yeni bir aşamaya ulaştı. İsrail, gece saatlerinde İran’ın birçok askeri noktasına, özellikle Tahran’a yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda 78 kişinin yaşamını yitirdiği ve 329 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Saldırılar hâlâ sürerken, Türkiye de bölgedeki gelişmeleri dikkatle izliyor.

ÖNEMLİ ZİRVE ANKARA’DA GÖRÜŞÜLDÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, ortak bir toplantı gerçekleştirdi. Fidan, Güler, Gürak ve Kalın, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıyla başlayan süreç ve buna bağlı muhtemel yansımaları masaya yatırdı. Toplantının 14.30’da başladığı açıklandı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ’DEN AÇIKLAMALAR

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ardından da Devlet Bahçeli açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail Başbakanı Netanyahu dünyayı bir felakete sürüklüyor” diyerek bu saldırıları kınadı. Devlet Bahçeli ise “İsrail’in asıl hedefi Türkiye” sözleriyle durumu değerlendirdi.