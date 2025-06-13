İsrail, İran’a Yönelik Saldırılar Düzenledi!

İSRAİL’İN SALDIRILARI PETROL PİYASALARINI ETKİLİYOR

İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılar, dünya genelindeki petrol piyasalarında önemli dalgalanmalara neden oldu. İran’ın başkenti Tahran’da meydana gelen şiddetli patlama seslerinin hemen ardından, Brent petrolün fiyatında belirgin hareketler yaşandı. Arz endişeleri nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı, şubattan bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak 76,3 dolara yükseldi. Şu sıralarda Brent petrol, yüzde 7,7 artışla 74,9 dolardan işlem görüyor. Aynı dönemde altının ons fiyatı da son üç gün içerisinde yükseliş gösterdi ve tarihi rekoru olan 3 bin 500 dolara yaklaşarak 3 bin 445 dolara kadar çıktıktan sonra yüzde 1,1 artışla 3 bin 425 dolarda dengelendi.

İSRAİL, SALDIRILARI HANGİ HEDEFLERE YÖNELTİYOR?

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı “önleyici bir saldırı” başlatıldığını ve ülkede olağanüstü hâl ilan edildiğini açıkladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, bu saldırıların İran’ın nükleer programını durdurmak amacıyla gerçekleştirildiğini ve “tehlike ortadan kalkana kadar” devam edeceğini belirtti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’ın nükleer tesislerini, balistik füze üretim merkezlerini ve askeri karargâhlarını hedef aldıklarını duyurdu. İran medyası ise, Tahran ve diğer bölgelerdeki askeri hedeflerin vurulduğunu, özellikle Natanz nükleer tesisinin hasar gördüğünü bildirdi.

İRAN’DAN İLK YANITLAR GELİYOR

İran devlet televizyonu, saldırılarda Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Salami ve nükleer bilim insanlarının hedef alındığını doğruladı. Saldırıların, İran’ın askeri liderlik yapısında büyük kayıplara neden olduğu ifade ediliyor. İran, misilleme hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, bölgedeki gerilimde bir artış sinyali veriyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN NEDENİ

İsrail’in İran’ın nükleer ve askeri tesislerini hedef alması, küresel enerji arzında kesinti endişelerini artırıyor. İran, OPEC’in üçüncü büyük üreticisi olarak günde yaklaşık 4 milyon varil petrol üretiyor. Bu saldırıların, İran’ın petrol üretim ve ihracat altyapısına olumsuz etkisi olabileceği korkusu, fiyatlardaki ani artışı tetikliyor. Ayrıca, İran’ın bir misilleme olarak Hürmüz Boğazı’nı kapatma ihtimali, piyasalarda paniğe yol açıyor.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ ENDİŞELER

Analistler, İsrail’in saldırılarının sürmesi halinde petrol fiyatlarının 100 doları aşabileceğini öngörüyor. Ancak, ABD’nin artan petrol üretimi ve OPEC+’ın mevcut yedek kapasitesi, fiyat artışlarını belli bir ölçüde sınırlayabilir. Bununla birlikte, bölgedeki çatışmaların yayılması, global ekonomi için ciddi riskler taşıyor.