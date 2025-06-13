İsrail-İran Çatışması Hava Rotalarını Etkiledi

İSRAİL’İN OPERASYONU VE HAVACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

İsrail’in İran’ın nükleer programını hedef alan “Rising Lion” operasyonu, Orta Doğu’da artan gerilimlerle birlikte havacılık sektöründe büyük değişikliklere yol açtı. İran ve Irak’ın hava sahalarını kapatması, yolcu ve ticari taşımacılıkta kullanılan uçuş rotalarını etkiledi.

SALDIRILAR VE HAVA SAHASININ KAPATILMASI

İsrail, 13 Haziran 2025 sabahı İran’ın Tahran, Natanz ve diğer nükleer tesisleri ile askeri üslere yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Operasyonda, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri ve nükleer bilim insanları hayatını kaybetti. İran, bu olaydan sonra hava sahasını sivil uçuşlara kapatarak misilleme hazırlığına gitti. Aynı zamanda Irak da güvenlik gerekçesiyle hava sahasını kapattı. Bu gelişmeler, havayolu firmalarını yeni uçuş rotaları belirlemek zorunda bıraktı.

UÇUŞ ROTALARINDA YENİ DÜZEN

Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden kalkan uçaklar, daha önce İran ve Irak üzerinden Türkiye’ye ve oradan da Avrupa ile ABD’ye yöneliyor. Ancak hava sahalarının kapanması sonrası havayolu şirketleri, rotalarını Suudi Arabistan’ın kuzeyinden Ürdün’ün güneyine, ardından da Mısır’ın kuzeydoğusuna ve Türkiye ya da Yunanistan hava sahasına çevirdi. Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve AJet’in Tahran uçuşları ya İstanbul’a geri döndü ya da Bakü’ye yönlendirildi. Air India, 15’ten fazla seferini iptal ederek yeni rotalarını duyurdu.

HAVACILIK VE TİCARET ETKİLERİ

Havacılık sektörü, yalnızca yolcu taşımacılığı değil, aynı zamanda küresel ticaretin de temelini oluşturuyor. İran ve Irak hava sahalarının kapanması, kargo taşımacılığında önemli gecikmelere sebep olurken, yeni rotalar yakıt maliyetlerini artırdı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına İran ve İsrail’de “gereksiz seyahatten kaçınma” uyarısında bulundu ve Delhi Havalimanı, uçuş programlarında değişiklikler yapıldığını duyurdu.