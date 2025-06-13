Dünya

İsrail, İran’ı Gece Vurdu, Cevap Gelecek

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İSRAİL’DEN İRAN’A GECEDEN SALDIRI

İsrail gece saatlerinde İran’ın çeşitli noktalarına saldırılar düzenledi. İsrail güçlerinin nükleer tesisleri ve bilim insanlarını hedef aldığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami’nin öldürüldüğü biliniyor. Saldırının ardından İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

HAMANEY’DEN CEVAP GELDİ

Hamaney, İsrail’in düzenlediği saldırılarda bazı komutan ve bilim insanlarının yaşamını yitirdiğini ifade ederek, İsrail’e sert karşılık vereceklerini belirtti. İran lideri, “İsrail bu saldırılarla kendine acı bir son hazırladı. Bununla mutlaka yüzleşecekler” diye konuştu.

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Dünya

Türkiye, İsrail’in İran’a saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını sert bir dille kınadığını duyurdu.
Dünya

İsrail, İran’a Hava Saldırısı Düzenledi. 78 Ölü, 329 Yaralı Var. Hamedan’da Güçlü Bir Patlama Meydana Geldi. Konsolosluk Hizmetleri Durduruldu, Temsilcilikler Kapandı. İran Cumhurbaşkanı, İsrail’in...

İsrail, nükleer ve askeri hedeflere geniş çaplı bir saldırı başlattı. İran'da üst düzey askerler öldürülürken, Hamedan'daki saldırıda 79 kişi yaşamını yitirdi.

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