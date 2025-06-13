İsrail, İran’ı Gece Vurdu, Cevap Gelecek

İSRAİL’DEN İRAN’A GECEDEN SALDIRI

İsrail gece saatlerinde İran’ın çeşitli noktalarına saldırılar düzenledi. İsrail güçlerinin nükleer tesisleri ve bilim insanlarını hedef aldığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami’nin öldürüldüğü biliniyor. Saldırının ardından İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

HAMANEY’DEN CEVAP GELDİ

Hamaney, İsrail’in düzenlediği saldırılarda bazı komutan ve bilim insanlarının yaşamını yitirdiğini ifade ederek, İsrail’e sert karşılık vereceklerini belirtti. İran lideri, “İsrail bu saldırılarla kendine acı bir son hazırladı. Bununla mutlaka yüzleşecekler” diye konuştu.