Dünya

İsrail, İran’ı Vurdu, Hamaney Açıklama Yaptı

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İSRAİL’İN SALDIRISIYLA İRAN’DA ŞOK DALGASI

İsrail, gece yarısı İran’ın birçok noktasına saldırdı. Bu saldırılarda özellikle nükleer tesisler ve İran’ın bilim insanları hedef alındı. İsrail güçlerinin, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami’yi öldürdüğü bu operasyon sonrasında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’den ilk açıklama geldi.

HAMANEY’DEN CEVAP

Hamaney, İsrail’in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının yaşamını yitirdiğini dile getirerek, İsrail’e güçlü bir yanıt vereceklerini ifade etti. İran lideri, “İsrail bu saldırılarla kendine acı bir son hazırladı. Bununla mutlaka yüzleşecekler” sözleriyle İsrail’e karşı sert bir duruş sergiledi.

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