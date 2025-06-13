İsrail, İran’ı Vurdu! Hedefler Belirlenmişti

İSRAİL ORDU AÇIKLAMASI: İRAN’A SALDIRILAR YAPILDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’a düzenlenen saldırılara onlarca jetin katıldığı aktarıldı. Açıklamada, “İran’ın farklı bölgelerindeki nükleer hedefler de dahil olmak üzere düzinelerce askeri hedefe yönelik saldırıları içeren ilk aşama tamamlandı” denildi. İran’ın nükleer silaha sahip olmaya “her zamankinden daha yakın” olduğu iddia edilen açıklamada, İran’ın silahlarının İsrail ve dünya için tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi. İsrail, vatandaşlarını savunma gerekçesiyle “gerekli olan her yere” saldıracakları konusunda uyardı.

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “İran’a operasyon gerektiği kadar sürecek. İran’ın nükleer zenginleştirme programının kalbine saldırdık. Natanz Nükleer tesisindeki bilim insanlarını hedef aldık. İran’ın farklı bölgelerindeki nükleer tesisleri ve onlarca askeri hedefi vurduk, ilk aşama tamamlandı” dedi.

HAMANEY’DEN CEVAP

İran Lideri Ali Hamaney, saldırılarda bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek, İsrail’e sert karşılık vereceklerini açıkladı. Hamaney, İsrail’in saldırılarının “kötü doğasını” gösterdiğini aktararak, “Bu rejim, ağır bir cezanın kendisini beklediğini bilmelidir” ifadesini kullandı. Ayrıca, İran silahlı kuvvetlerinin İsrail’i rahat bırakmayacağına vurgu yaptı. Hamaney, “Düşmanın saldırılarında birkaç komutan ve bilim insanı şehit oldu. Yerlerine geçenler ve meslektaşları, görevlerini derhal üstlenecektir” dedi.

İSRAİL VE ABD’YE MISİLLEME TEHDİDİ

İran Genelkurmay Sözcüsü, İsrail’in saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Misilleme yapacağız, İsrail ve ABD ağır bedel ödeyecek” ifadesini kullandı. Ayrıca, İsrail ordusundan yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Zamir, İran’a saldırı için uzun süredir hazırlık yapıldığını belirtti. Zamir, “Bize meydan okuyanları uyarıyorum, ağır bedel ödersiniz” diyerek İran’ın kendilerine karşı bir saldırıda bulunma ihtimaline dikkat çekti.

NATANZ NÜKLEER TESİSİ HEDEF ALINDI

İran Atom Ajansı Başkanı, Natanz nükleer tesisinin vurulduğunu bildirdi. İsrail, operasyonun adının “Yükselen Aslan” olduğunu duyurdu.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLANI

İsrail ordu radyosu, Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın ülke genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini aktardı. Katz, “İsrail’in İran’a yönelik önleyici saldırısının ardından yakın gelecekte İsrail ve sivil nüfusa yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı bekleniyor” şeklinde konuştu. Ordu radyosu, İsrail hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını ve muhtemel bir saldırıya karşı ülke genelinde alarmların devreye girdiğini bildirdi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI HAYATINI KAYBETTİ

İsrail’in saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami’nin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Teşkilatın yakınlığıyla bilinen kaynaklar, İsrail’in Tahran’daki Devrim Muhafızları merkezini hedef aldığını bildirdi.

İSRAİL SALDIRILARINDA CAN KAYBI

İran devlet televizyonu, İsrail’in Tahran’a yönelik saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

ABD’DEN İLK AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, saldırı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin saldırıya dahi dahil olmadığını bildirdi. Rubio, “Bu gece İsrail, İran’a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran’a yönelik saldırılara dahil değiliz” dedi. Ayrıca, Trump, İran’ın misilleme yapması durumunda İsrail’i savunacaklarını vurguladı.

ÜST DÜZEY HEDEF ALIMI

İsrail, hava harekatı kapsamında İran’daki üst düzey askeri ve siyasi yetkilileri hedef aldığını bildirdi.

SALDIRI ÖNCESİ ABD’DEN UYARI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu’daki yüksek gerilim nedeniyle güvenlik ortamının karmaşık ve hızla değişebileceğini belirterek, “İsrail ve çevresindeki bölgelerde bulunan ABD vatandaşlarını, dikkatli olmaya, gelişmeleri yakından takip etmeye teşvik ediyoruz” dedi.