İsrail Kara Harekâtını Genişletiyor

BÜYÜK ÇAPLI TAHİYELER GERÇEKLEŞECEK

Gallant’ın yaptığı açıklamaya göre, çatışma bölgelerinden “büyük çaplı tahliyeler” gerçekleştirilecek ama detaylar henüz paylaşılmadı. Harekâtın amacı ise “teröristlerin ve altyapılarının temizlenmesi” olarak tanımlanıyor. İsrail ordusu, Refah’taki sivillere evlerini terk ederek kuzeye gitmeleri yönünde talimat verdi.

REFAH’TA CAN KAYBI ARTIYOR

Harekâtın duyurulduğu saatlerde, İsrail’in hava saldırıları devam etti. Han Yunus’taki Nasser ve Avrupa hastanelerinden gelen bilgilere göre, Gazze’nin güneyine düzenlenen saldırılarda en az 17 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 13’ü, Refah’tan kaçan ve bir evde sığınan kadın ile çocuklardı. Ayrıca merkezdeki ayrı bir saldırıda 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

ATEŞKES BOZULDU

İsrail, iki hafta önce Hamas ile süren iki aylık ateşkesi sonlandırarak Gazze’ye yönelik saldırılara yeniden start verdi. Bu adım, insani yardım girişinin tamamen engellenmesinin ardından gerçekleşti. İsrail, hayatta olduğu düşünülen 24 rehinenin serbest bırakılmasına kadar bazı yerlerde kalıcı askeri varlık sürdüreceğini belirtti. Bu süreçte yüzlerce Filistinli hayatını kaybederken, Birleşmiş Milletler bölgedeki gıda stoklarının tükenmek üzere olduğunu bildirdi.

HAFTALARDIR HAZIRLIK YAPILIYOR

Yeni Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Eyal Zamir liderliğindeki İsrail ordusu, haftalardır büyük çaplı bir kara harekâtı için hazırlık yapıyordu. Geçen ay CNN’e konuşan bir İsrailli yetkili, on binlerce askerin katılacağı bir operasyon planlandığını ifade etmişti. Ancak Gallant, ek asker sevkiyatı konusunda bilgi vermedi. Uzmanlar, bu tür bir harekâtın uzun vadeli işgal ve direniş riski taşıyabileceğini belirtiyor.

REHİNE AİLELERİNDEN TEPKİ

İsrail kamuoyunun çoğunluğu, savaşa dönmek yerine rehine takası için anlaşma yapılmasını istiyor. Rehinelerin ailelerini temsil eden forum, harekâtın genişletilmesine “dehşetle” tepki gösterdi. Açıklamada, “Hükümet, rehineleri kurtarmak ve savaşı bitirmek yerine aynı bölgelerde tekrar asker gönderiyor. Bu operasyonun rehine meselesine nasıl hizmet ettiğini açıklamalılar” denildi.