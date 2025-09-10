İsrail, Katar’a yönelik küstah tehditte bulundu

DÜN DÜZENLENEN SALDIRI

İsrail, Hamas heyetinin Gazze’de ateşkes önerisini görüştüğü sırada Katar’ın başkenti Doha’da hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıya “Kıyamet Günü” adı verildi ve Hamas’ın üst düzey yöneticilerini hedef aldı. Halil el-Hayya, Halid Meşal, Zaher Cebbarin ve Musa Ebu Merzuk’un hedef alındığı bu operasyonda 10 savaş uçağı ve insansız hava araçları (İHA) kullanıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile iç istihbarat kurumu Şin Bet’in ortak açıklamasında, “Hamas’ın üst düzey yönetimine yönelik nokta operasyon gerçekleştirilmiştir. Kabine saldırıdan önce bilgilendirilmiştir” denildi. Başbakan Binyamin Netanyahu ise saldırıların tamamının sorumluluğunu üstlendiklerini belirterek, operasyonun İsrail tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

İSRAİLLİ AKADEMİSYENİN KÜSTAH PAYLAŞIMLARI

Dünyanın “korkakça” olarak değerlendirdiği bu saldırı sırasında, İsrailli akademisyen Dr. Meir Masri, sosyal medya platformu X üzerinden peş peşe küstah paylaşımlar yaptı. Kudüs İbrani Üniversitesi’nde jeopolitik ve siyaset bilimi dersleri veren Masri, Arapça, Türkçe ve İbranice paylaşımlarında doğrudan Türkiye’yi hedef aldı. Türkçe yaptığı paylaşımda “Doha’ya saldıran Ankara’ya da saldırabilir” ifadesine yer verirken, “Bugün Katar, yarın Türkiye” sözleriyle devam etti. İbranice yaptığı bir paylaşımda ise, “Türkler korkuyor” ifadesini ekledi. Masri, ayrıca “Doha’daki saldırı haftalar öncesinden belliydi, bunu duyurmuştum. Benim adım artık Arap dünyasında güvenin sembolü” diyerek İsrail’in saldırılarını öven açıklamalar yaptı.

TÜRKİYE UYARILDI

Öte yandan, İsrailli bir yetkili Al Arabiya gazetesine Türkiye’ye ilişkin konuştu. Yetkili, “Türkiye’den çekinmiyoruz, ancak çatışma da istemiyoruz. Tehdit nereden gelirse gelsin vuracağız” dedi. Wall Street Journal (WSJ) gazetesine göre ise, Türk yetkililer Hamas’ı olası bir saldırı ihtimaline karşı uyarmış. Habere göre, Türkiye birkaç hafta önce Hamas yetkilileriyle görüşerek, olası bir İsrail saldırısı konusunda dikkatli olmalarını tavsiye etti. Mısır’ın da benzer şekilde Hamas’ı uyardığı bildirildi.

İSRAİL TELEVİZYONU SALDIRININ SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ

İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas müzakere heyetine düzenlenen saldırının sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Televizyon, önceki gün İsrail makamlarının “iyimser bir havada olduğunu”, bugün ise o iyimserliğin yerini “karamsarlığın” aldığını aktardı. Adı açıklanmayan bir İsrail güvenlik yetkilisi, KAN’a yaptığı açıklamada saldırının kesin sonuçlarının beklenmesi gerektiğini ifade etti. Hedef alınan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırının başarısızlıkla sonuçlanmış olabileceği ihtimalini vurguladı. Saldırının ardından yerel basına konuşan İsrailli yetkililer, Hamas’ın birçok üst düzey isminin bu suikastta hayatını kaybettiğini öne sürdü.