İsrail Katılırsa, İrlanda Olmayacak

İsrail’e Yönelik Tepkiler Artıyor

İSPANYA VE İRLANDA’DAN ORTAK YAKLAŞIM

Dünya genelinde İsrail’e yönelik tepkiler devam ediyor. Son olarak İspanya’nın ardından İrlanda da benzer bir karar aldı. İrlanda’nın kamu yayıncısı RTE, temmuz ayında düzenlenen Avrupa Yayın Birliği (EBU) genel kurulunda birçok üyenin İsrail’in Eurovision’a katılımıyla alakalı endişelerini dile getirdiğini açıkladı.

“İSRAİL’İN KATILMAYA DEVAM ETMESİ HALİNDE, İRLANDA OLMAYACAK”

EBU’nun istişare sürecini başlatması ve ceza almadan yarışmadan çekilme süresini uzatma kararından duyulan memnuniyeti ifade eden RTE, “İsrail’in katılmaya devam etmesi halinde İrlanda’nın 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacağını, nihai kararı EBU’nun kararının ardından vereceğimizi açıklıyoruz.” şeklinde bilgi verdi.

GAZZE’DEKİ DURUM ÜZERİNDE DURULDU

İrlanda’nın açıklamasında, Gazze’deki can kayıplarına atıfta bulunularak yarışmaya katılmanın “vicdansızca” olacağı vurgulandı. Açıklamada, “RTE, Gazze’de gazetecilerin hedef alınıp öldürülmesinden, yabancı gazetecilerin bölgeye girişine izin verilmemesinden ve kalan esirlerin yaşadığı durumdan endişe duymaktadır.” ifadesi yer aldı.