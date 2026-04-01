İsrail Knesset’ten Filistinlilere İdam Cezası Yasa Tasarısı Geçti

İSRAİL PARLAMENTOSU’NDAN TARTIŞMALI YASA TASARISI GEÇTİ

İsrail’in Knesset Parlamentosu, Filistinli mahkumlar için idam cezasını gündeme taşıyan tartışmalı bir yasa tasarısını onayladı. Genel Kurul’da gerçekleştirilen oylamada, tasarı 62 oy ile kabul edilirken, 48 oy red edildi.

OYLAMA SONUCUNDA NETANYAHU’NUN DESTEĞİ GÖRÜLDÜ

Oylama esnasında, yasa teklifinin başlıca destekçilerinden biri olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da tasarı lehine oy kullandığı kaydedildi.

KABUL EDİLEN DÜZENLEMEYE TEPKİ

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, bu tartışmalı düzenlemeye karşı sert bir kınama gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, yalnızca Filistinlilere yönelik öngörülen idam cezası uygulamasının, apartheid rejiminin daha da güçlendirilmesine yönelik bir adım olduğu ifade edildi. Açıklamada, “İşgalci güç İsrail’in Filistin halkına karşı yürüttüğü yok etme politikalarının yeni bir tezahürü olup, hukuk dışı ve hükümsüzdür” ifadeleri yer aldı.

YASANIN UYGULAMA ŞARTLARI

Onaylanan yasa tasarısına göre, idam cezaları, İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yöntemiyle gerçekleştirilecek. İnfazları gerçekleştiren görevlilerin kimlikleri gizli tutulacak ve cezai dokunulmazlık sağlanacak. İdam mahkumları, özel gözaltı merkezlerinde tutulacak; avukatlarıyla yüz yüze görüşmeleri mümkün olmayacak, yalnızca görüntülü iletişim sağlanabilecek. Ayrıca, savcılığın talebi olmadan da idam cezası verilebilecek ve bu kararlar basit çoğunlukla alınabilecek. Batı Şeria’da yer alan askeri mahkemelerin de idam kararları verme yetkisi bulunacak. Bunun yanı sıra, idam cezalarına itiraz ve af hakkı da yapılamayacak. Yasada, “İsrail’in varlığını inkâr etme amacıyla bir İsrailli ya da ülkede yaşayan bir kişiyi öldürmek” ifadesi, idam cezası kapsamındaki gerekçeler arasında tanımlandı.