İsrail Konsolosluğu Önündeki Saldırıda 17 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İsrail Konsolosluğu’nun yer aldığı plazanın önünde 7 Nisan’da polis noktasına gerçekleştirilen silahlı saldırıda, iki polis memuru hafif yaralanırken, bir saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti. İki başka saldırgan ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

Olayın ardından başlatılan detaylı soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, saldırının gerçekleştiği gün ve sonrasında toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin İzmit’te, diğerinin Konya’da ve birinin ise Kocaeli’nde yakalandığı bilgisi edindi. Operasyonların ilerleyen aşamalarında, üçü Kocaeli’nde olmak üzere ek olarak 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki toplam şüpheli sayısı 17’ye ulaştı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

