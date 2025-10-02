İsrail Küresel Sumud Filosu’na Saldırı Düzenledi

ISRAIL’IN MÜDAHALESİ VE TUTUKLAMALAR

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla hareket eden Sumud Filosu’na 1 Ekim akşamı müdahale eden İsrail, bazı gemileri ele geçirip yolcuları alıkoyduğunu açıkladı. Filo’dan yapılan açıklamada, kalan gemilerin sabah erken saatlerde yola devam ettiği ancak İsrail ordusunun tekrar bazı gemilere müdahale ettiği bildirildi. İsrail, ablukayı aşmak ve insani yardım göndermek amacıyla Gazze’ye yönelen Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırılarını yoğunlaştırıyor. 2 Ekim sabahı filodaki bazı gemilere tekrar müdahale edildi.

İLK MÜDAHALE VE UYARILAR

Sumud Filosu’nda 1 Ekim sabahı yapılan bir açıklamada, “Daha önceki filoların saldırıya uğradığı ve/veya durdurulduğu bölge. Tetikte olun” denildi. Aynı gün akşam saatlerinde İsrail ordusu tarafından Sumud Filosu’na müdahale gerçekleşti.

ALIKONULAN TÜRK AKTİVİSTLER

Gazze’ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu’nun Türkiye Delegasyonu, İsrail donanmasının ele geçirdiği filoya ait gemilerden 37 Türk aktivisti alıkoyduğunu belirtti. Filonun takip sistemine göre, toplamda 21 geminin ele geçirildiği, 19’unun ise varsayıldığı gibi ele geçirildiği kaydedildi. Şu an yola devam eden gemiler arasında Marinette, Shireen ve Summertime-Jong bulunurken, İsrail donanmasının ele geçirdiği gemilerin isimleri arasında Alma, Sirius ve diğerleri yer alıyor.

MİKENO’NUN DURUMU

Mikeno’nun Gazze’ye yaklaşık 9 deniz mili uzaklıkta beklediği ve şu an hareket etmediği bildirildi. Filistin Devleti, İsrail’in Küresel Sumud Filosuna yönelik saldırısını şiddetle kınadı. Açıklamada, bu saldırının “Deniz Hukuku Sözleşmesi, insani ilkeler ve gemideki katılımcıların insan hakları dahil uluslararası hukukun ihlali” olduğu vurgulandı.

KÜRESEL SUMUD’UN AMACI

Filistin Devleti, Küresel Sumud Filosunun “Gazze’ye yönelik insanlık dışı ve yasadışı ablukayı kırmak, açlık politikası ve soykırıma son vermek amacıyla başlatılmış barışçıl bir girişim” olduğunu hatırlattı. Açıklamanın sonunda, “İsrail’in kuşatmasını kırma ve soykırımını sona erdirme konusunda cesurca hareket eden katılımcıları takdir ediyor, uluslararası toplumu onlara koruma sağlamaya çağırıyoruz” ifadeleri yer aldı.

DSYERİ’NE GÖTÜRÜLÜYORLAR

İsrail Dışişleri Bakanlığı, alıkonulan aktivistlerin Aşdod Limanı’na götürüleceğini duyurdu. Aynı zamanda Meksika ve Uruguay’da, İsrail’in müdahalesini protesto eden binlerce kişi toplandı. Meksiko’da oturum gerçekleştiren göstericiler, “İsrail tarafından alıkonulan aktivistlerin serbest bırakılması” çağrısında bulundu.

YENİ MÜDAHALELER VE DURUM

İsrail ordusunun Fair Lady ve Mikeno gemilerine müdahale ettiği ve Fair Lady ile iletişimin kesildiği bildirildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, deniz kuvvetleri tarafından durdurulan aktivistlerin Avrupa’ya sınır dışı edileceğini açıkladı. Filoya katılan Türk aktivistlerin isimleri ve durumları da kamuoyuna açıklandı.

GÜNCEL DUYURULAR VE PROTESTOLAR

Türkiye Delegasyonu, alıkonulan Türk aktivist sayısının 25’e yükseldiğini belirtti. Filonun ilerlemeye devam ettiği ve Gazze’ye 60 deniz mili mesafede olduğu belirtildi. Filonun amacı yalnızca insani yardım ulaştırmak olarak tanımlandı.

AKTİVİSTLERİN KORUMA İHTİYACI

Çeşitli aktivistler, durumlarının bilinmesi için kamuoyuna duyuru yaparken, Gazze’ye yönelik destekleri ve uluslararası hukukun ihlallerini dile getirdiler. Gözaltına alınan aktivistlerin durumunun kritik önem taşıdığı ifade edildi.

ULUSLARARASI KANUNLAR VE KÜRESEL SUMUD

Küresel Sumud Filosunun uluslararası sularda seyir özgürlüğü bulunduğu ve İsrail’in bu hakka müdahale edemeyeceği vurgulandı. Ayrıca, deniz ablukasının yasal ve insani kuralar açısından geçerli olmadığını gösteren bilgiler sunuldu. Aynı zamanda, uluslararası hukuk ile bağdaşmayan müdahalelerin ve tutuklamaların hukuksuz olduğu kaydedildi.