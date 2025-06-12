İsrail, Madleen gemisindeki 6 aktivisti Sınır Dışı Ediyor

ULUSLARARASI SULARDA ALIKOYMA

İsrail’in Gazze’ye insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkoyduğu Madleen gemisindeki 6 aktivistin Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı’na götürüldüğü açıklandı. Madleen yelkenlisindeki aktivistlerin hukuki temsilciliğini üstlenen “Adalah” adlı İsrailli hak örgütü, yazılı açıklamasında, havalimanına götürülen aktivistler arasında Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Türk asıllı Almanya vatandaşı Yasemin Acar’ın da bulunduğunu bildirdi.

GÖZALTINDAKİ AKTİVİSTLER

İsrail’in 72 saatten fazla süre gözaltında tuttuğu ve bugün sınır dışı edeceği diğer aktivistler arasında Hollanda’dan Mark van Rennes, Brezilya’dan Thiago Avila, Fransa’dan Reva Viard ve Avrupa Parlamentosu’nun Fransız üyesi Rima Hassan yer alıyor. İsrail’in hala gözaltında tuttuğu Fransa vatandaşı aktivistler Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin yarın öğleden sonra ülkeden sınır dışı edilmesi bekleniyor.

KÖTÜ MUAMELE İDDİALARI

Adalah, aktivistlerin gözaltında kötü muameleye ve cezalandırıcı önlemlere maruz kaldığını vurguladı. Ayrıca, iki aktivistin bir süre boyunca hücre hapsinde tutulduğunu duyurdu.

GEMİNİN SEFERİ

“Özgürlük Filosu Koalisyonu” adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze’ye ablukayı kırıp yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde, 18 metrelik Madleen gemisi, 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan Gazze için hareket etmişti. İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik ablukayı kırmaya çalışan Madleen gemisine 9 Haziran’ın ilk saatlerinde müdahale etti ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoydu. Alıkonulan gönüllüler İsrail’e götürüldü ve bunlardan 4’ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edildi.