İsrail Medyası: Trump, Netanyahu’yla Teması Kesti

ABD BAŞKANI TRUMP’IN NETANYAHU İLE İLİŞKİSİ KOPTU MU?

İsrail Ordu Radyosu muhabiri Yanir Cozin, ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı manipülasyon şüpheleri nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olan temasını sona erdirdiğini aktardı. Cozin, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli bir yetkiliye dayanarak Trump’ın Netanyahu ile olan ilişkisinin kesilmesine yönelik karar aldığını ifade etti. Bu paylaşıma göre, yetkili, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in Cumhuriyetçi senatörlere Trump’ın ne yapması gerektiği hakkında “küstahça” bir üslupla konuşmasının işe yaramadığını bildirdi.

TRUMP, NETANYAHU’NUN MANİPÜLASYONU ALTINDA MI?

Yetkili, çevresindeki kişilerin Trump’a “Netanyahu’nun kendisini manipüle ettiğini” düşündürdüğünü belirtti. Trump’ın “enayi” ve “kendisiyle oynanan biri” olarak gösterilmekten nefret ettiğini vurgulayan yetkili, “O da Netanyahu ile teması kesmeye karar verdi.” şeklinde konuştu. Cozin, ABD’nin İsrail ile kötüleşen ilişkilerinin temel nedenlerinden birinin, Tel Aviv yönetiminin İran ve Husiler konusunda net bir plan ve takvim sunamaması olduğunu ifade etti.

GAZZE’DE SOMUT ÖNERİ YOK

İsrail Ordu Radyosu muhabiri, Netanyahu hükümetinin Gazze sorununa dair de net bir öneri getiremeyişine dikkat çekerek, “Gazze’de de göreceğiz.” değerlendirmesini yaptı. Bu durum, İsrail’in strateji geliştirememe sorununu gözler önüne seriyor.