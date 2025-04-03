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İsrail Okula Saldırdı: 25 Kişi Şehit

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İSRAİL ORDUSU AL-TUFFAH MAHALLESİ’NE SALDIRDI

İsrail ordusu, saldırılar sonucu yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Dar al-Arqam Okulu’nu hedef aldı. Gerçekleşen saldırıda, aralarında kadınlar ve çocukların bulunduğu en az 25 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 100 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının okulu 3 füze ile vurduğunu belirtmektedir.

ŞEHİT SAYISI ARTMAKTADIR

İsrail’in 18 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda toplamda bin 163 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 735 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 523’e, yaralı sayısı ise 114 bin 776’ya yükseldi. Bu durum, bölgede yaşanan insani krizin derinleştiğini gösteriyor.

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