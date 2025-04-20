“İsrail Ordusu Dikkat Çeken Açıklama!”

SALDIRIYA YARDIM GİDEN EKİPLERE SALDIRI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin Refah kentinde 23 Mart’ta meydana gelen bir olayda, yaralılara yardım götüren sağlık ve sivil savunma personeline ait ambulans ile itfaiye aracına saldırı düzenledi. Ordu, bu saldırıya ilişkin bir rapor yayınladı.

SALDIRI NEDENİ AÇIKLANDI

Açıklamada, saldırının “mesleki hatalar, emirlerin ihlali ve olayın tam olarak rapor edilmemesi” gibi nedenlerden kaynaklandığı ifade edildi. Askerlerin olay sırasında “rastgele ateş” açmadığının, açılan ateşin “somut bir düşman tehdidi” algısı sonucu gerçekleştirildiğinin belirtilmesi dikkat çekti. Saldırının kasıtlı olarak gizlenmediği öne sürülürken, daha fazla zararı önlemek ve sivillerin tahliyesi amacıyla araçların yoldan çıkarılmasının gerekçe olduğu belirtildi. Sorumluluğu nedeniyle bir komutanın uyarılacağı aktarılırken, saha komutanının “eksik ve yanlış rapor” düzenlemesi nedeniyle görevden alınacağı ifade edildi.

YAŞANAN KAYIPLAR VE SONRAKİ DURUM

23 Mart’ta Refah’ın Tel el-Sultan bölgesinde yapılan saldırıda yaralanan sivillere yardım götüren ambulans ve itfaiye araçlarından oluşan konvoya yapılan saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği aktarılıyor. Hayatını kaybedenlerin cesetleri, bir boş araziye gömüldü ve bu cesetler bir hafta sonra Birleşmiş Milletler ve Filistin Kızılayı yetkilileri tarafından bulundu.

İSRAİL ORDUSUNUN SAVUNMASI VE GÖRÜNTÜLER

İsrail ordusu, saldırı sırasında araçların kasıtlı olarak hedef alınmadığını, ambulans ve itfaiye araçlarıyla dolu konvoyun farlarının ve ışıklarının çalışmadan şüpheli bir şekilde İsrail askerlerine doğru ilerlediğini iddia etti. Ancak saldırıya dair ortaya çıkan bir görüntüde, konvoydaki araçların ambulans ve itfaiye aracı olduğunu gösteren açık işaretler taşıdığı ve ışıklarının yanmakta olduğu görülmekte.