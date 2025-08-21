İsrail Ordusu, Filistinli Çadırları Bombaladı

İSRAİL ORDUSU, ÇADIR KAMPINI HEDEF ALDI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadır kampını bombaladı. Görgü tanıklarından elde edilen bilgilere göre, İsrail ordusu Deyr el-Belah bölgesindeki çadırların boşaltılmasını talep etti. Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında bulunan kamp, İsrail’in “tahliye” uyarısının ardından üç savaş uçağı ile vurulmuş durumda.

TAHLİYE UYARISI VE PANİK

Filistinlilerin telefonlarına gelen uyarı mesajlarının ardından büyük bir panik yaşanarak çadırlar terk edilmeye başlandı. Tanıklar, bombardıman sonucunda çadırların ve içindeki eşyaların tamamen yok olduğunu aktarıyor. Çok sayıda farklı bölgeden kaçan yaklaşık 200 Filistinli ailenin tekrardan sokakta kaldığı belirtiliyor. Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları ise bombardımanda yaralanan bazı sivillerin hastanede tedavi altına alındığını ifade ediyor.

ABLUKA ALTINDAKİ DURUM

İsrail ordusu, son iki yıldır süren abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistin halkını, “güvenli bölgeler” olduğunu iddia ettiği güney bölgesine göçe zorladıktan sonra çeşitli saldırılarla hedef alıyor. Bu durum, sivil hayatı oldukça olumsuz etkiliyor ve sürekli bir güvensizlik yaratıyor.